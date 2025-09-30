Що входить до житлової площі квартири в Україні — норми та правила у 2025 році

Люди розглядають схему квартири. Фото: Freepik

Житлова площа — одне з ключових понять під час купівлі квартири. Саме вона визначає, наскільки зручною буде оселя для проживання та як правильно оцінювати її вартість. Часто майбутні власники плутають терміни "загальна площа" та "житлова площа", що створює плутанину в очікуваннях і реальності.

Житлова площа складається виключно з тих кімнат, де безпосередньо відбувається проживання людей — це спальні, дитячі та вітальні, зазначають фахівці порталу Mistechko. До неї не включаються кухня, санвузли, коридори чи технічні приміщення.

Окреме питання викликають балкони та лоджії. У більшості випадків вони не належать до житлової площі, однак у деяких випадках, якщо вони утеплені та відповідають будівельним нормам, їх можуть частково враховувати.

Таким чином, житлова площа — це показник, що відображає корисний простір для життя, а не всі квадратні метри, які є у квартирі.

Чим відрізняється житлова площа від загальної

Загальна площа квартири охоплює абсолютно всі приміщення: житлові кімнати, кухню, ванну, коридори, балкони й технічні частини. Житлова ж площа є лише частиною цієї суми і показує мінімальний комфортний простір для мешканців.

Для прикладу: квартира площею 60 кв. м може мати житлової площі лише 35-40 кв. м, решта — це допоміжні приміщення.

Норми житлової площі на одну людину

В Україні діють чітко встановлені законодавчі стандарти. Згідно із Житловим кодексом, на кожного мешканця повинно припадати щонайменше 9 кв. м житлової площі та не менше 13,65 кв. м загальної. Це правило поширюється і на дорослих, і на дітей.

Для сімей норми деталізуються:

діти однієї статі можуть мешкати в кімнаті не меншій за 20 кв. м;

діти різної статі повинні мати окремі кімнати площею від 15 кв. м кожна.

Такі вимоги створюють основу для забезпечення приватності й комфорту, наголошують експерти.

Чому важливо знати норми житлової площі

Правильне розуміння житлової площі дозволяє:

реально оцінити умови життя у конкретній квартирі;

уникнути завищених очікувань щодо простору;

правильно порівняти різні варіанти нерухомості;

врахувати перспективу збільшення сім’ї чи зміни потреб.

Наприклад, родині з двома дітьми різної статі знадобиться мінімум три житлові кімнати. Тобто площа квартири має становити не менше 70-80 кв. м, щоб кожен член родини мав комфортні умови.

Як житлова площа впливає на ринок нерухомості

Вартість квадратного метра часто рахується від загальної площі, але саме житлова площа визначає комфорт.

"Це призводить до ситуацій, коли квартири з однаковою загальною площею можуть суттєво відрізнятися за рівнем зручності. Чим більше житлових метрів — тим привабливішим виглядає житло для сімей", — наголошують фахівці.

Водночас сучасні забудовники прагнуть оптимізувати планування так, щоб збільшити житлову площу, зменшивши непродуктивні коридори чи технічні зони.

