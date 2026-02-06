Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Самостійна приватизація квартири — на чому зупиняється процес у 2026 році

Самостійна приватизація квартири — на чому зупиняється процес у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 14:32
Самостійна приватизація квартири — на якому етапі зупиняється у 2026 році
Чоловік з документами. Фото:

Самостійна приватизація квартири здається привабливою для тих, хто не хоче витрачати кошти на посередників. Закон дозволяє безоплатно оформити державне або комунальне житло у власність громадян, однак на практиці цей шлях часто виявляється значно складнішим, ніж очікується. 

Найменша помилка або відсутність документа здатні зупинити процедуру на місяці, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

Реклама
Читайте також:

Документи для приватизації квартири

Найбільшим "каменем спотикання" зазвичай стає старий радянський ордер. Як пояснює Бузовський, "ордер є одноразовим документом і, як правило, не зберігається в архівах". 

Саме цей жовтий клаптик паперу, про який усі забули ще тридцять років тому, стає головною причиною відмов.

Що робити при втраті ордера

У такому разі доведеться зануритися в архіви. Шукати потрібно не сам ордер, а первинне рішення про надання житла — це можуть бути старі розпорядження адміністрацій, протоколи засідань або навіть рішення профкому підприємства.

"Без підтвердження первинного надання квартири орган приватизації не має підстав рухатися далі", — наголошує Бузовський.

Ще складніша ситуація виникає, коли перші наймачі квартири вже пішли з життя. У таких випадках приватизація перетворюється на справжнє генеалогічне дослідження: вам доведеться документально довести родинні зв’язки з кожним, хто був вписаний в особовий рахунок. Немає довідки про шлюб чи свідоцтва про народження? Отримаєте відмову.

Які довідки потрібні для приватизації квартири

Окрім базових документів, знадобляться: 

  • договір найму та актуальний техпаспорт БТІ;
  • виписка з особового рахунку та підтвердження відсутності боргів (комунальники — ще ті "союзники" в цій справі);
  • довідки з Ощадбанку про те, що ви ще не вичерпали свій ліміт на приватизаційні чеки.

Коли тека з документами нарешті зібрана, вона подається через ЦНАП або орган приватизації. Здавалося б, фінішна пряма, але саме тут часто вилазять помилки в прізвищах чи технічних параметрах об’єкта. 

"Формально процедура виглядає простою, але саме на підготовці документів більшість людей зупиняється", — підсумовує Бузовський.

Завершальним етапом є державна реєстрація права власності.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади житлової політики". Документ фактично запускає процес скасування безоплатної приватизації житла, яка діяла в Україні понад 30 років. 
А також, чи можна військовим приватизувати службове житло.

приватизація нерухомість житло квартира документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації