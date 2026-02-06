Самостійна приватизація квартири — на якому етапі зупиняється у 2026 році

Чоловік з документами. Фото:

Самостійна приватизація квартири здається привабливою для тих, хто не хоче витрачати кошти на посередників. Закон дозволяє безоплатно оформити державне або комунальне житло у власність громадян, однак на практиці цей шлях часто виявляється значно складнішим, ніж очікується.

Найменша помилка або відсутність документа здатні зупинити процедуру на місяці, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

Документи для приватизації квартири

Найбільшим "каменем спотикання" зазвичай стає старий радянський ордер. Як пояснює Бузовський, "ордер є одноразовим документом і, як правило, не зберігається в архівах".

Саме цей жовтий клаптик паперу, про який усі забули ще тридцять років тому, стає головною причиною відмов.

Що робити при втраті ордера

У такому разі доведеться зануритися в архіви. Шукати потрібно не сам ордер, а первинне рішення про надання житла — це можуть бути старі розпорядження адміністрацій, протоколи засідань або навіть рішення профкому підприємства.

"Без підтвердження первинного надання квартири орган приватизації не має підстав рухатися далі", — наголошує Бузовський.

Ще складніша ситуація виникає, коли перші наймачі квартири вже пішли з життя. У таких випадках приватизація перетворюється на справжнє генеалогічне дослідження: вам доведеться документально довести родинні зв’язки з кожним, хто був вписаний в особовий рахунок. Немає довідки про шлюб чи свідоцтва про народження? Отримаєте відмову.

Які довідки потрібні для приватизації квартири

Окрім базових документів, знадобляться:

договір найму та актуальний техпаспорт БТІ;

виписка з особового рахунку та підтвердження відсутності боргів (комунальники — ще ті "союзники" в цій справі);

довідки з Ощадбанку про те, що ви ще не вичерпали свій ліміт на приватизаційні чеки.

Коли тека з документами нарешті зібрана, вона подається через ЦНАП або орган приватизації. Здавалося б, фінішна пряма, але саме тут часто вилазять помилки в прізвищах чи технічних параметрах об’єкта.

"Формально процедура виглядає простою, але саме на підготовці документів більшість людей зупиняється", — підсумовує Бузовський.

Завершальним етапом є державна реєстрація права власності.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади житлової політики". Документ фактично запускає процес скасування безоплатної приватизації житла, яка діяла в Україні понад 30 років.

А також, чи можна військовим приватизувати службове житло.