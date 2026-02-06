Самостоятельная приватизация квартиры — на каком этапе останавливается в 2026 году

Мужчина с документами. Фото:

Самостоятельная приватизация квартиры кажется привлекательной для тех, кто не хочет тратить средства на посредников. Закон позволяет безвозмездно оформить государственное или коммунальное жилье в собственность граждан, однако на практике этот путь часто оказывается значительно сложнее, чем ожидается.

Малейшая ошибка или отсутствие документа способны остановить процедуру на месяцы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Игоря Бузовского.

Документы для приватизации квартиры

Самым большим "камнем преткновения" обычно становится старый советский ордер. Как объясняет Бузовский, "ордер является одноразовым документом и, как правило, не хранится в архивах".

Именно этот желтый клочок бумаги, о котором все забыли еще тридцать лет назад, становится главной причиной отказов.

Что делать при потере ордера

В таком случае придется погрузиться в архивы. Искать нужно не сам ордер, а первичное решение о предоставлении жилья — это могут быть старые распоряжения администраций, протоколы заседаний или даже решения профкома предприятия.

"Без подтверждения первичного предоставления квартиры орган приватизации не имеет оснований двигаться дальше", — отмечает Бузовский.

Еще более сложная ситуация возникает, когда первые наниматели квартиры уже ушли из жизни. В таких случаях приватизация превращается в настоящее генеалогическое исследование: вам придется документально доказать родственные связи с каждым, кто был вписан в лицевой счет. Нет справки о браке или свидетельства о рождении? Получите отказ.

Какие справки нужны для приватизации квартиры

Кроме базовых документов, понадобятся:

договор найма и актуальный техпаспорт БТИ;

выписка с лицевого счета и подтверждение отсутствия долгов (коммунальщики — еще те "союзники" в этом деле);

справки из Ощадбанка о том, что вы еще не исчерпали свой лимит на приватизационные чеки.

Когда папка с документами наконец-то собрана, она подается через ЦПАУ или орган приватизации. Казалось бы, финишная прямая, но именно здесь часто вылезают ошибки в фамилиях или технических параметрах объекта.

"Формально процедура выглядит простой, но именно на подготовке документов большинство людей останавливается", — заключает Бузовский.

Завершающим этапом является государственная регистрация права собственности.

Ранее Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах жилищной политики". Документ фактически запускает процесс отмены бесплатной приватизации жилья, которая действовала в Украине более 30 лет.

А также, можно ли военным приватизировать служебное жилье.