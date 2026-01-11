Податки при продажу квартири у 2026 році в Україні — що сплачує власник

Жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні продаж квартири майже завжди пов’язаний із податковими витратами. У 2026 році їх розмір визначається не ціною житла, а насамперед кількістю продажів протягом року та строком володіння майном.

Саме ці критерії закріплені у статті 172 Податкового кодексу України і будуть ключовими для кожного продавця.

Податки при продажу квартири у 2026 році

Основним податком є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Він розраховується від суми договору купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості об’єкта.

Найкращий варіант — якщо ви володієте квартирою понад три роки і це ваш перший продаж за календарний рік (рахуємо суворо з 1 січня). У такому разі ПДФО буде нульовим.

Те саме стосується і спадщини: тут вимога щодо трирічного володіння не діє — отримали, оформили і можна одразу на продаж без податку на дохід.

Більший ПДФО та військовий збір при продажу квартири

Тут починається цікаве. Якщо ви продаєте житло, яким володієте менше трьох років, або це вже друга угода за рік — готуйтеся до ставки 5% ПДФО.

Що стосується військового збору, то, як зазначають юристи команди Богдана Янківа, тут ситуація наступна. При першому продажі (якщо є ПДФО) зазвичай платиться 1,5%.

А при другому і кожному наступному продажі ставка збору зростає до 5%. При нульовому ПДФО військовий збір також не сплачується.

Якщо продається декілька квартир на рік

Для тих, хто займається перепродажем активно, третя і кожна наступна угода за рік — це вже серйозні витрати. ПДФО "злітає" до 18%, плюс 5% військового збору. Фактично, ви віддаєте майже чверть вартості квартири державі.

Державне мито при продажу нерухомості

Не забувайте про 1% державного мита. Закон дозволяє сторонам самостійно визначити, хто його сплачує. На практиці витрати часто діляться порівну, але це питання домовленості, а не обов’язку.

Що ще варто знати українцям

Як розповіла нотаріус Галина Ненченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, продати свою частку у спільній квартири насправді не так вже й просто.

"Продаж частки без урахування інтересів співвласників може мати серйозні правові наслідки", — попереджає правознавець.

За її словами, більшість проблем виникає через ігнорування прав інших співвласників та формальних процедур.

Раніше ми розповідали, що не може зробити власник з квартирою, на яку накладено арешт. А також, на якому поверсі краще купувати житло.