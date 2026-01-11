Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Продаж квартири у 2026 році — які податки сплачує власник

Продаж квартири у 2026 році — які податки сплачує власник

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 11:22
Податки при продажу квартири у 2026 році в Україні — що сплачує власник
Жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні продаж квартири майже завжди пов’язаний із податковими витратами. У 2026 році їх розмір визначається не ціною житла, а насамперед кількістю продажів протягом року та строком володіння майном. 

Саме ці критерії закріплені у статті 172 Податкового кодексу України і будуть ключовими для кожного продавця.

Реклама
Читайте також:

Податки при продажу квартири у 2026 році

Основним податком є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Він розраховується від суми договору купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості об’єкта.

Найкращий варіант — якщо ви володієте квартирою понад три роки і це ваш перший продаж за календарний рік (рахуємо суворо з 1 січня). У такому разі ПДФО буде нульовим. 

Те саме стосується і спадщини: тут вимога щодо трирічного володіння не діє — отримали, оформили і можна одразу на продаж без податку на дохід.

Більший ПДФО та військовий збір при продажу квартири

Тут починається цікаве. Якщо ви продаєте житло, яким володієте менше трьох років, або це вже друга угода за рік — готуйтеся до ставки 5% ПДФО. 

Що стосується військового збору, то, як зазначають юристи команди Богдана Янківа, тут ситуація наступна. При першому продажі (якщо є ПДФО) зазвичай платиться 1,5%.

А при другому і кожному наступному продажі ставка збору зростає до 5%. При нульовому ПДФО військовий збір також не сплачується.

Якщо продається декілька квартир на рік

Для тих, хто займається перепродажем активно, третя і кожна наступна угода за рік — це вже серйозні витрати. ПДФО "злітає" до 18%, плюс 5% військового збору. Фактично, ви віддаєте майже чверть вартості квартири державі.

Державне мито при продажу нерухомості

Не забувайте про 1% державного мита. Закон дозволяє сторонам самостійно визначити, хто його сплачує. На практиці витрати часто діляться порівну, але це питання домовленості, а не обов’язку.

Що ще варто знати українцям

Як розповіла нотаріус Галина Ненченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, продати свою частку у спільній квартири насправді не так вже й просто.

"Продаж частки без урахування інтересів співвласників може мати серйозні правові наслідки", — попереджає правознавець.

За її словами, більшість проблем виникає через ігнорування прав інших співвласників та формальних процедур.

Раніше ми розповідали, що не може зробити власник з квартирою, на яку накладено арешт. А також, на якому поверсі краще купувати житло.

податки нерухомість гроші продаж квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації