Нерухомість з ризиками — від якого житла треба якнайшвидше позбавитись

Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

Ринок нерухомості у 2026 році став набагато вибагливішим. Якщо раніше ми обирали житло за принципом "гарний вигляд чи метро поруч", то сьогодні на перший план вийшла безпека та юридична чистота. Деякі квартири, які раніше здавалися вигідною інвестицією, перетворилися на "чемодан без ручки".

Редакція Новини.LIVE розповідає, яке житло краще відразу продати, щоб зберегти нерви та час.

Якої нерухомості краще позбутися

Найперше — це сусідство з "активними" об’єктами. Військові частини, стратегічні підприємства чи вузлові підстанції стали для покупців червоним прапором. Навіть якщо район спокійний, люди бояться "прильотів" у майбутньому.

Ліквідність такого житла тане на очах, і далі буде тільки складніше, наголошують фахівці АН Oksagen.

Сюди ж додаємо квартири біля великих розв’язок та промзон — зайвий шум і пил зараз нікому не потрібні.

Проблемна нерухомість з мешканцями

Юридичні "сюрпризи" — це окремий біль. Квартири з прописаними людьми, дітьми або "невидимими" спадковими історіями продаються довше й дешевше. Покупець хоче заїхати одразу, без судів, виписок і сюрпризів.

Якщо у документах є обтяження чи заплутаний ланцюг власників, краще навести лад зараз, поки ринок ще дає можливість вийти з угоди без втрат.

Люди цінують спокій та шукають середні поверхи, подалі від заводів та стратегічних розв’язок, у будинках із прозорою історією.

Що ще варто знати українцям

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, українці поступово змінюють підхід до нерухомості: тепер це не просто фінансовий актив, а передусім фундамент для безпеки та стабільності близьких.

Сучасний покупець став значно вибагливішим до технічних характеристик об’єктів. На перший план вийшли автономність та витривалість будинку.

"Зараз люди шукають передусім енергонезалежність, адже українці дедалі частіше розглядають купівлю житла як спосіб забезпечити безпеку сім’ї у нестабільних умовах", — наголошує Куць.

За словами експертки, ключовими вимогами стали облаштовані укриття, наявність потужних генераторів та власні системи опалення.

Раніше ми розповідали, скільки податків треба сплатити при продажу квартири в Україні у 2026 році. А також, що треба знати господарям житла при оформленні довіреності на нерухомість.