Оренда квартири — що робити кожній зі сторін, якщо затримується оплата

Як врятувати орендоване житло. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні оренда житла завжди будується на довірі, але навіть міцні стосунки можуть зруйнуватися через гроші. Затримки трапляються через затримку зарплати, банківські збої або особисті форс-мажори.

Головне правило — не мовчати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Миколу Лозінського. Попередьте власника про проблему, уточніть точну дату сплати і коротко поясніть обставини.

Реклама

Читайте також:

Договір оренди квартири

Ваші права та обов'язки прописані в Цивільному кодексі України. Згідно зі статтею 815, ви зобов’язані платити вчасно.

Але є важливий нюанс: стаття 825 каже, що власник може розірвати договір через несплату лише тоді, коли ви боргуєте за шість місяців (якщо договір довгостроковий). Якщо ж у вас контракт до року — достатньо двох пропущених платежів, щоб справа пахла виселенням.

Варіанти для уникнення конфлікту:

пропонуйте частинами. Сплатіть хоч третину суми, щоб показати доброчесність;

зафіксуйте домовленість. Переписка у месенджері стане доказом у разі конфлікту.

будьте готові до пені. Якщо штраф передбачений договором, сплатіть його без суперечок.

Права орендаря та орендодавця

Власник житла не має права виселити або забрати речі без судового рішення. Добросовісність і прозорість важливіші за будь-які гривні.

Більшість власників підуть назустріч, якщо бачать надійного партнера, а не проблему, наголошує Лозінський.

Що не варто робити:

Ігнорувати дзвінки і вимикати телефон. Постійно обіцяти "завтра". Маніпулювати складними життєвими обставинами.

Юрист підкреслює, що чесність і швидка реакція допоможуть уникнути конфліктів і зберегти довіру.

Що буде з цінами на оренду житла у 2026 році

Ситуація на ринку залишатиметься динамічною та стабільно активною. Рієлторка Марина Куць у коментарі Новини.LIVE зазначила, що попит продовжує випереджати пропозицію, що особливо відчутно у великих містах.

"У сегменті оренди спостерігається перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах, що змушує потенційних мешканців буквально змагатися за вільні квадратні метри", — наголосила вона.

Брак варіантів у студентських та промислових центрах лише підігріває ціни, роблячи пошук доступного житла справжнім квестом.

"Орендна плата у 2026 році продовжить зростати на 10-20%, проте цей процес відбуватиметься дещо спокійніше, ніж раніше", — вважає Куць.

За її словами, ринок поступово адаптується до нових економічних реалій, тож різких стрибків, окрім сезонних коливань, очікувати не варто. Така тенденція свідчить про те, що нерухомість залишається одним із найбільш затребуваних активів попри загальну нестабільність.

Як повідомлялось, попри постійний попит і подорожчання квадратних метрів, український ринок оренди житла досі залишається переважно нелегальним через небажання власників платити високі податки. Для виправлення ситуації в Раді планують суттєво знизити податкову ставку, сподіваючись таким чином нарешті детінізувати цей сектор.

Також багато хто впевнений, що однокімнатна квартира біля метро — це гарантований успіх завдяки низькій ціні та постійному попиту. Проте на практиці такий "ідеальний" варіант часто приховує підводні камені, які випливають лише після тривалого досвіду оренди. Справжня рентабельність об'єкта стає зрозумілою лише тоді, коли власник стикається з реальними витратами на експлуатацію та амортизацію.