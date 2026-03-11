Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Орендна плата за квартиру — що робити при затримці платежів

Орендна плата за квартиру — що робити при затримці платежів

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 14:32
Оренда квартири — що робити кожній зі сторін, якщо затримується оплата
Як врятувати орендоване житло. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні оренда житла завжди будується на довірі, але навіть міцні стосунки можуть зруйнуватися через гроші. Затримки трапляються через затримку зарплати, банківські збої або особисті форс-мажори. 

Головне правило — не мовчати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Миколу Лозінського. Попередьте власника про проблему, уточніть точну дату сплати і коротко поясніть обставини.

Реклама
Читайте також:

Договір оренди квартири

Ваші права та обов'язки прописані в Цивільному кодексі України. Згідно зі статтею 815, ви зобов’язані платити вчасно. 

Але є важливий нюанс: стаття 825 каже, що власник може розірвати договір через несплату лише тоді, коли ви боргуєте за шість місяців (якщо договір довгостроковий). Якщо ж у вас контракт до року — достатньо двох пропущених платежів, щоб справа пахла виселенням.

Варіанти для уникнення конфлікту:

  • пропонуйте частинами. Сплатіть хоч третину суми, щоб показати доброчесність;
  • зафіксуйте домовленість. Переписка у месенджері стане доказом у разі конфлікту.
  • будьте готові до пені. Якщо штраф передбачений договором, сплатіть його без суперечок.

Права орендаря та орендодавця

Власник житла не має права виселити або забрати речі без судового рішення. Добросовісність і прозорість важливіші за будь-які гривні.

Більшість власників підуть назустріч, якщо бачать надійного партнера, а не проблему, наголошує Лозінський.

Що не варто робити:

  1. Ігнорувати дзвінки і вимикати телефон.
  2. Постійно обіцяти "завтра".
  3. Маніпулювати складними життєвими обставинами.

Юрист підкреслює, що чесність і швидка реакція допоможуть уникнути конфліктів і зберегти довіру.

Що буде з цінами на оренду житла у 2026 році

Ситуація на ринку залишатиметься динамічною та стабільно активною. Рієлторка Марина Куць у коментарі Новини.LIVE зазначила, що попит продовжує випереджати пропозицію, що особливо відчутно у великих містах. 

"У сегменті оренди спостерігається перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах, що змушує потенційних мешканців буквально змагатися за вільні квадратні метри", — наголосила вона. 

Брак варіантів у студентських та промислових центрах лише підігріває ціни, роблячи пошук доступного житла справжнім квестом.

"Орендна плата у 2026 році продовжить зростати на 10-20%, проте цей процес відбуватиметься дещо спокійніше, ніж раніше", — вважає Куць. 

За її словами, ринок поступово адаптується до нових економічних реалій, тож різких стрибків, окрім сезонних коливань, очікувати не варто. Така тенденція свідчить про те, що нерухомість залишається одним із найбільш затребуваних активів попри загальну нестабільність.

Як повідомлялось, попри постійний попит і подорожчання квадратних метрів, український ринок оренди житла досі залишається переважно нелегальним через небажання власників платити високі податки. Для виправлення ситуації в Раді планують суттєво знизити податкову ставку, сподіваючись таким чином нарешті детінізувати цей сектор.

Також багато хто впевнений, що однокімнатна квартира біля метро — це гарантований успіх завдяки низькій ціні та постійному попиту. Проте на практиці такий "ідеальний" варіант часто приховує підводні камені, які випливають лише після тривалого досвіду оренди. Справжня рентабельність об'єкта стає зрозумілою лише тоді, коли власник стикається з реальними витратами на експлуатацію та амортизацію.

гроші оренда договір затримання зарплата
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації