Що буде з ринком нерухомості після війни та які квартири залишаються без покупців

Будинки у Києві. Фото: Pexels

В Україні ринок нерухомості за останні роки пережив масштабні зміни. Повномасштабна війна вплинула на попит, ціни, інвестиційну привабливість та навіть уявлення українців про "комфортне житло". Частина ринку завмерла, інша — перебудовується під нові реалії.

Новини.LIVE з'ясовували, як зростатиме попит на житло після завершення бойових дій і чи будуть суттєво відрізнятися від довоєнних трендів напрямки цього зростання.

Реклама

Читайте також:

Яку нерухомість купуватимуть після війни

Після завершення бойових дій попит на житло в Україні різко зросте. Це буде не лише реакція на відновлення економіки, а й результат повернення українців із-за кордону, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць. Водночас, за її словами, новий ринок уже не буде схожим на довоєнний: післявоєнний попит формуватиметься під впливом трьох головних факторів:

безпеки;

енергоефективності;

якості інфраструктури.

1. Безпечні регіони та міста з новою забудовою

Експертка зазначила, що українці дедалі частіше розглядають купівлю житла не лише як інвестицію, а як спосіб забезпечити стабільність і безпеку сім’ї.

"Саме тому попит після війни, за оцінками багатьох моїх колег, буде найвищим у центральних і західних областях, а пізніше — також у відбудованих районах великих міст, де держава чи міжнародні фонди гарантуватимуть безпечну інфраструктуру", — додала вона.

2. Новобудови з укриттями та автономністю

За словами рієлторки, серед ключових критеріїв вибору житла тепер — наявність укриття, генератора, системи автономного опалення та можливість енергонезалежності.

"Крім відносної безпечності району, покупці також цікавляться тим, чи є в будинку укриття, наявністю генераторів для забезпечення роботи ліфтів під час відключення електроенергії та іншими питаннями, які до війни не були актуальними. Якщо сім'ї з дітьми, то одне з перших питань — чи є укриття у школах та садочках, що розташовані біля житла", — зазначила Марина Куць.

Вона додала, що зараз житлові квартали, які будуються попри війну, враховують нові реалії. А тому ще на рівні проєктів там закладені не тільки укриття, але й можливість встановлення систем альтернативної енергетики.

3. Малоповерхові будинки та житло в передмістях

Тенденція до "виїзду за місто", за словами рієлторки, посилилася з початком війни.

"Багато українців переосмислили комфорт. Тепер його пов’язують із власною ділянкою, автономним опаленням і віддаленістю від щільної забудови. Тож попит на таунхауси, дуплекси та котеджі у передмістях великих міст та у відносно безпечних регіонах Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці та Тернополя лише зростатиме", — підкреслила вона.

4. Житло економкласу для переселенців

Експертка наголосила, що і під час війни, і після завершення бойових дій продовжить бути актуальним питання відновлення житла для людей, які втратили домівки.

"Прогнозую, що буде справжній бум державних або партнерських програм із будівництва доступного житла, зокрема модульних чи малоповерхових будинків. Саме цей сегмент може стати одним із найдинамічніших на ринку нерухомості", — зазначила Марина Куць.

5. Комерційна нерухомість

Крім житлової, за словами рієлторки, також зростатиме попит і на комерційну нерухомість: офіси, склади, виробничі площі. Тож експертка прогнозує, що відновлення малого та середнього бізнесу після закінчення війни створить запит на нові комерційні простори у безпечних регіонах і поблизу транспортних хабів.

Які квартири сьогодні продаються найгірше

Попит на житло, за словами експертки, нині дуже нерівномірний. Є сегменти, які практично не рухаються, навіть попри зниження цін.

1. Старі панельні будинки без ремонту

"Квартири у старих "панельках" 70-80-х років, без ремонту чи утеплення, залишаються одними з найменш привабливих. Потенційні покупці розуміють, що такі будинки часто не відповідають сучасним вимогам безпеки й енергоефективності", — розповіла Марина Куць.

2. Житло у прифронтових і пошкоджених регіонах

У містах, що зазнали значних руйнувань або перебувають поблизу зони бойових дій, за словами експертки, квартири практично не продаються. Навіть за суттєвих знижок покупці не готові ризикувати, тому ринок там практично заморожений.

3. Апартаменти бізнес- і преміумкласу у великих містах

"Цей сегмент залишався стабільним до 2022 року. Нині ж інтерес до дорогого житла суттєво впав. З однієї сторони ті, хто могли собі дозволити таке житло вже кілька років або живуть за кордоном, або роблять вибір на користь котеджів за межами великих міст. Крім того, "видові квартири" на останніх поверхах в умовах регулярних обстрілів, відсутності електроенергії та опалення не є привабливими для потенційних покупців", — додала рієлторка.

4. Квартири без можливості автономного проживання

Житло, яке повністю залежить від централізованих систем опалення, електропостачання чи води, за словами експертки, нині втрачає привабливість. Покупці шукають варіанти, де можна встановити генератор, твердопаливний котел або хоча б автономний бойлер.

5. Об’єкти з юридичними або документальними ризиками

"Покупці нині стали більш обережними: навіть незначні сумніви щодо документів, права власності чи історії забудовника фактично зупиняють продаж. Люди в умовах війни почали дуже цінувати свої кошти", — розповіла Марина Куць.

Водночас забудовники адаптувалися до нових умов і створили власну фінансову систему. Тож тепер розстрочка — головний інструмент залучення покупців. Важливо врахувати, що після продажу нерухомості сторони самостійно узгоджують, коли саме відбудеться передача житла, ключів і документів.