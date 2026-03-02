Дизайн інтер'єру — Зої Дешанель показала, як повернути шпалери в тренди (фото)

Відео
Вважалися застарілими — який тренд інтер'єру повернула Зої Дешанель (фото)

Вважалися застарілими — який тренд інтер'єру повернула Зої Дешанель (фото)

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 20:08
Зої Дешанель створила яскравий передпокій. Фото: Entertainmentnow, jonathanscott/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Сміливі шпалери знову повернулися в моду у дизайні інтер'єру, але далеко не всі наважуються використати їх у невеликому просторі. Передпокій у квартирі Зої Дешанель та Джонатан Скотт у Нью Йорку став прикладом того, як зробити це впевнено і без ризику перевантаження. 

Простір виглядає яскраво, але водночас зібрано і цілісно, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Передпокій з яскравими шпалерами як головний акцент

Головний фокус тут тримають флоральні мотиви, що відсилають до полотен Клімта. Секрет успіху в тому, що дизайнери не стали розпорошуватися. Шпалери — це єдина "гучна" деталь, а все інше працює як свита для короля. 

Темно-зелений плінтус і лиштви не сперечаються з візерунком, а ніби витягують з нього глибину кольору. Масивна мармурова консоль та позолочене дзеркало додають простору ваги та світла, перетворюючи вузький коридор на повноцінну кімнату.

Експертка з інтер'єру Хлоя Барроу влучно називає такий підхід "сучасним спадковим стилем". За її словами, секрет затишку саме в тому, щоб дім не виглядав як щойно розпакована посилка з меблевого магазину.

"Найособливіші простори ті, де кожна річ має свою історію. Поєднання старого й нового з упевненістю створює відчуття, ніби інтер’єр формувався роками", — зазначає Барроу.

 

Вважалися застарілими — який тренд інтер'єру повернула Зої Дешанель (фото) - фото 1
Передпокій Зої Дешанель. Фото: jonathanscott/Instagram

Еклектика в інтерєрі як секрет балансу

Саме цей баланс між вінтажними знахідками та сучасними елементами рятує інтер’єр від театральності. Завдяки вкрапленням речей ручної роботи простір здається живим і теплим. 

Приклад Зої Дешанель вчить нас головному: яскравість не дорівнює хаосу. Якщо ви даєте одному елементу право на сольний виступ, решта деталей мають стати його ідеальною підтримкою.

Як повідомлялось, використання нашарувань у декорі — чудовий прийом для створення об’єму, проте в сільському стилі він ризикує перетворитися на хаос. Спальня Аманди Сейфрід стає влучним прикладом того, як зберегти баланс і не перевантажити простір зайвими деталями.

Також ми розповідали, що інтер’єр спальні Дрю Беррімор — це приклад стриманого шику з його м’якими тонами та простими лініями. Але саме пуф у підніжжя ліжка виявився тією самою цікавою деталью, яку зараз активно обговорюють професіонали.

Голлівуд актори закордонні зірки Дизайн акторка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
