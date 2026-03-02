Дизайн інтер'єру — Зої Дешанель показала, як повернути шпалери в тренди (фото)

Зої Дешанель створила яскравий передпокій. Фото: Entertainmentnow, jonathanscott/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Сміливі шпалери знову повернулися в моду у дизайні інтер'єру, але далеко не всі наважуються використати їх у невеликому просторі. Передпокій у квартирі Зої Дешанель та Джонатан Скотт у Нью Йорку став прикладом того, як зробити це впевнено і без ризику перевантаження.

Простір виглядає яскраво, але водночас зібрано і цілісно, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Передпокій з яскравими шпалерами як головний акцент

Головний фокус тут тримають флоральні мотиви, що відсилають до полотен Клімта. Секрет успіху в тому, що дизайнери не стали розпорошуватися. Шпалери — це єдина "гучна" деталь, а все інше працює як свита для короля.

Темно-зелений плінтус і лиштви не сперечаються з візерунком, а ніби витягують з нього глибину кольору. Масивна мармурова консоль та позолочене дзеркало додають простору ваги та світла, перетворюючи вузький коридор на повноцінну кімнату.

Експертка з інтер'єру Хлоя Барроу влучно називає такий підхід "сучасним спадковим стилем". За її словами, секрет затишку саме в тому, щоб дім не виглядав як щойно розпакована посилка з меблевого магазину.

"Найособливіші простори ті, де кожна річ має свою історію. Поєднання старого й нового з упевненістю створює відчуття, ніби інтер’єр формувався роками", — зазначає Барроу.

Передпокій Зої Дешанель. Фото: jonathanscott/Instagram

Еклектика в інтерєрі як секрет балансу

Саме цей баланс між вінтажними знахідками та сучасними елементами рятує інтер’єр від театральності. Завдяки вкрапленням речей ручної роботи простір здається живим і теплим.

Приклад Зої Дешанель вчить нас головному: яскравість не дорівнює хаосу. Якщо ви даєте одному елементу право на сольний виступ, решта деталей мають стати його ідеальною підтримкою.

