Землю не оформили до смерті власника: як спадкоємцям не втратити пай

Дачник обробляє землю. Фото: УНІАН

Після смерті батьків або інших родичів сім'я може дізнатися, що їй залишився земельний пай, але документи на конкретну ділянку так і не оформили. У такому разі спадкоємці не завжди можуть одразу записати землю на себе. Що робити в такій ситуації та які документи допоможуть захистити права родини?

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховний Суд.

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Чому родина може не отримати землю автоматично

Верховний Суд оприлюднив рішення у справі про спадкування земельних ділянок. Воно стосується ситуації, коли людина за життя не завершила оформлення землі, а після її смерті родичі спробували зареєструвати ділянки на себе.

У цій справі жінка хотіла отримати у спадок землю свого дідуся. Однак він не оформив право власності на конкретні ділянки за життя. У нього був документ на земельний пай, а документи на окремі ділянки з'явилися вже після його смерті.

Суд не дозволив жінці оформити ці ділянки у власність саме в порядку спадкування.

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Причина полягає в тому, що право на земельний пай і право власності на конкретну ділянку — не одне й те саме. Якщо людина мала право на пай, але не завершила оформлення землі, спадкоємцям може знадобитися додаткова процедура.

Водночас це не означає, що родина автоматично втрачає всі права на землю. Багато залежить від того, які документи залишилися після померлого та яке право він мав за життя.

Що таке земельний пай простими словами

Земельний пай — це право на земельну частку, яке виникло, зокрема, під час розподілу земель колишніх колективних сільськогосподарських підприємств.

Наприклад, батьки мали сертифікат на пай, але не встигли оформити окрему ділянку з визначеними межами. Після їхньої смерті діти можуть успадкувати право на цей пай, однак їм ще може знадобитися пройти процедуру виділення землі.

Інша ситуація — коли батьки вже оформили земельну ділянку у власність. Тоді спадкоємці можуть оформлювати спадщину на цю землю за загальними правилами.

Тому передусім потрібно з'ясувати, що саме залишив родич: готову земельну ділянку чи документи, які підтверджують право на пай.

Як оформити землю після смерті родича

Якщо ви дізналися, що у спадщині є земельний пай, не варто відкладати перевірку документів. Ось що потрібно зробити.

1. Звернутися до нотаріуса.

Нотаріус перевірить спадкову справу та пояснить, які документи потрібні для оформлення прав на землю. Якщо спадщину ще не оформлено, важливо з'ясувати, чи подали ви заяву в установлений строк.

2. Знайти документи на пай або ділянку.

Це може бути сертифікат на право на земельну частку, державний акт на землю або документи про реєстрацію права власності. Якщо папери загубилися, варто звернутися до відповідних архівів та органів місцевого самоврядування.

3. Перевірити, чи оформлена земельна ділянка.

Якщо земля вже має кадастровий номер і зареєстрованого власника, порядок оформлення спадщини відрізнятиметься від ситуації, коли є лише сертифікат на пай.

4. З'ясувати, як завершити оформлення.

Якщо родич залишив право на пай, але не оформив конкретну ділянку, потрібно уточнити порядок її виділення та реєстрації. Якщо виник спір із місцевою владою або іншими особами, може знадобитися юридична допомога.

Чи можна втратити пай, якщо не оформити документи

Сам факт того, що родич не встиг оформити землю за життя, ще не означає втрату спадщини. Проте відсутність документів може ускладнити оформлення прав, а іноді призвести до судового спору.

Тому спадкоємцям важливо не лише знайти сертифікат або старий державний акт, а й з'ясувати, яке саме право було у померлого. Якщо документів недостатньо, потрібно встановити, де зберігаються архівні відомості про пай і чи можна підтвердити право спадкодавця.

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