Дерево росте біля паркану: коли урожай належить двом сусідам

Яблуня біля дому. Фото: pexels.com

Якщо дерево росте просто на межі двох приватних ділянок, урожай із нього не можна автоматично вважати власністю лише одного сусіда. У таких ситуаціях важливо враховувати, де саме росте дерево, кому належить земельна ділянка та чи переходять його гілки або коріння на сусідську територію.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на РБК-Україна.

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Кому належать плоди з дерева

Ситуація з деревами між сусідніми ділянками може стати причиною конфлікту, особливо коли йдеться про яблука, груші, сливи, горіхи чи інший урожай.

Якщо дерево фактично росте на території одного власника, воно належить саме йому. Сам факт того, що частина гілок виходить за межі ділянки, не робить сусіда співвласником дерева.

Водночас питання плодів може залежати від конкретних обставин. Якщо вони опинилися на території сусідньої земельної ділянки, між власниками можуть виникати суперечки щодо права їх збирати.

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Саме такі ситуації стають предметом сусідських конфліктів. Юрист Дмитро Васюта у коментарі РБК-Україна пояснював правила щодо дерев, які ростуть біля межі, та плодів, що опиняються на території іншого власника.

Що робити, якщо гілки дерева звисають на чужу ділянку

Окрема проблема виникає, коли стовбур дерева розташований на одній ділянці, а його гілки розростаються над територією сусіда.

У такому випадку власник сусідньої землі не стає власником дерева. Проте гілки та коріння не повинні створювати перешкод у користуванні його земельною ділянкою.

Тому конфлікт краще вирішувати без самовільного пошкодження дерева. Сусіди можуть домовитися про обрізання гілок або інший спосіб усунення перешкод.

Якщо дерево росте саме на межі

Найскладніша ситуація — коли стовбур дерева розташований безпосередньо на межі двох земельних ділянок. Тут уже складніше визначити дерево як майно лише одного власника.

У такій ситуації важливо встановити фактичне розташування дерева та межі земельних ділянок. Якщо між сусідами виникає спір щодо права на дерево або врожай, його можуть вирішувати за домовленістю або в судовому порядку.

Особливо важливо не плутати дерево, яке росте на межі, з деревом, посадженим на одній із ділянок. У цих випадках правова ситуація може відрізнятися.

Чи можна самому обрізати чужі гілки

Якщо гілки сусідського дерева виходять на вашу територію, це ще не означає, що можна без погодження з власником повністю спиляти дерево або пошкодити його.

Передусім варто домовитися із сусідом та визначити, які саме гілки або коріння створюють проблему. Якщо домовитися не вдається, спір можна вирішувати в установленому законом порядку.

Для власників приватних будинків та земельних ділянок такі правила важливі не лише через урожай. Дерево може пошкоджувати паркан, дах, господарські споруди або заважати користуватися частиною території.

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