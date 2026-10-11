Сертифікат "єВідновлення": як знайти квартиру, забронювати кошти та укласти договір

Чоловік за ноутбуком на сайті Дія. Фото: Новини.LIVE

Українці, чиє житло було зруйноване через війну, можуть використати житловий сертифікат "єВідновлення" для придбання нової квартири або будинку. Для цього потрібно знайти відповідну нерухомість, забронювати кошти через Дію та оформити договір у нотаріуса. Після підтвердження бронювання на завершення угоди є 30 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Дія.

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Хто може отримати житловий сертифікат "єВідновлення"

Житловий сертифікат призначений для власників нерухомості, яка була знищена внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року та не підлягає відновленню.

Щоб претендувати на компенсацію, зруйноване житло має відповідати встановленим умовам програми. Зокрема, воно повинно розташовуватися на неокупованій території України або в зоні активних бойових дій, а право власності має бути внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суму компенсації визначає спеціальна комісія за затвердженою урядом формулою. Після ухвалення позитивного рішення інформація про сертифікат з'являється в Дії та зберігається в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

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Житловий сертифікат діє п'ять років із моменту отримання. Водночас для використання коштів після їх бронювання встановлено окремий, значно коротший строк.

Як купити квартиру за сертифікатом: покрокова інструкція

Щоб використати державну компенсацію, власнику сертифіката потрібно пройти кілька етапів.

Крок 1. Обрати квартиру або будинок.

За житловим сертифікатом можна придбати квартиру, приватний будинок, кімнату чи інше житлове приміщення. Програма поширюється на нерухомість на первинному та вторинному ринках. Також сертифікат можна використати для інвестування в житло на етапі будівництва або як перший внесок за програмою "єОселя".

Перед вибором об'єкта варто перевірити документи на нерухомість і переконатися, що продавець готовий укласти угоду з використанням державної компенсації.

Крок 2. Подати заяву на бронювання коштів.

Для цього потрібно скористатися послугою "Бронювання коштів за житловим сертифікатом" на порталі Дія. Заява подається безоплатно.

Щоб оформити її онлайн, необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія;

вибрати житловий сертифікат, за яким потрібно забронювати кошти;

перевірити та за потреби оновити контактні дані;

перевірити інформацію й підписати заяву.

Оформити бронювання також можна через ЦНАП або нотаріуса. Для цього знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інформація про раніше подану заяву на компенсацію.

Крок 3. Дочекатися підтвердження.

Після подання заяви потрібно дочекатися повідомлення про бронювання коштів. Строк опрацювання залежить від руху електронної черги та наявності фінансування.

Якщо коштів для виплати тимчасово недостатньо, заявка може очікувати своєї черги. Тому саме подання заяви ще не означає, що можна одразу переходити до підписання договору.

Крок 4. Підготувати документи для нотаріуса.

Після підтвердження бронювання потрібно узгодити з нотаріусом оформлення угоди. Він перевірить документи покупця та продавця, право власності на об'єкт і вимоги до проведення розрахунків.

Окремо необхідно уточнити процедуру припинення права власності на знищене житло. Цей юридичний етап потрібно узгодити до оформлення договору купівлі-продажу, щоб не затримати використання заброньованих коштів.

Крок 5. Оформити купівлю-продаж.

Після виконання необхідних формальностей сторони підписують договір у нотаріуса. Житловий сертифікат зазначається як спосіб оплати, а заброньовані кошти перераховуються на рахунок продавця.

Після завершення угоди покупець оформлює право власності на придбане житло відповідно до встановленої процедури.

Скільки часу є на купівлю квартири

Після бронювання коштів за житловим сертифікатом власник має 30 днів, щоб знайти житло та оформити договір купівлі-продажу.

Цей строк варто враховувати ще до подання заяви. Якщо квартиру вже обрано, а документи перевірено, завершити угоду буде простіше. Якщо ж пошук нерухомості лише починається, є ризик не вкластися у відведений час.

Тому перед бронюванням доцільно визначитися з бюджетом, місцем розташування квартири, її площею та готовністю продавця оформити угоду за програмою "єВідновлення".

Що робити, якщо сертифіката не вистачає на квартиру

Якщо обрана нерухомість коштує дорожче за суму компенсації, потрібно заздалегідь визначити, як покрити різницю. Можна пошукати дешевший об'єкт або розглянути можливість використання сертифіката як першого внеску за програмою "єОселя", якщо покупець відповідає її вимогам.

Перед укладенням договору варто погодити з нотаріусом порядок розрахунків і перевірити, як саме буде оформлена доплата, якщо вона передбачена умовами угоди.

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