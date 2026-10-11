Як утеплити будинок перед зимою та зменшити витрати на опалення: на чому не варто економити

Будівельник проовдить роботи з утеплення житла. Фото: УНІАН

Перед початком опалювального сезону власникам будинків варто перевірити, через які конструкції оселя втрачає найбільше тепла. Утеплення даху та зовнішніх стін допомагає підтримувати комфортну температуру й зменшувати потребу в опаленні. Однак черговість робіт залежить від стану будинку, матеріалів і наявної теплоізоляції.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на рекомендації британської організації Energy Saving Trust.

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Де будинок втрачає найбільше тепла

За оцінками Energy Saving Trust, у неутепленому будинку близько 25% тепла може виходити через дах, а приблизно 33% — через стіни. Ці показники наведені для житла без належної теплоізоляції та не є універсальними для кожного українського будинку. Реальні тепловтрати залежать від конструкції будівлі, матеріалів і стану огороджувальних поверхонь.

Тому перед ремонтом важливо оцінити не лише дах і фасад, а й вікна, двері, підлогу та місця, через які може проникати холодне повітря.

Коли варто починати з утеплення даху

Якщо в будинку є холодне горище, а теплоізоляція перекриття відсутня або недостатня, варто насамперед перевірити саме цю ділянку. Тепле повітря піднімається вгору, тому погано утеплені верхні конструкції можуть сприяти значним втратам тепла.

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Під час огляду потрібно звернути увагу на такі моменти:

Товщина утеплювача. Якщо шар теплоізоляції недостатній або матеріал пошкоджений, ефективність захисту від холоду знижується.

Щілини та стики. Неякісно закриті проміжки між конструкціями можуть створювати шляхи для втрати тепла.

Волога. Протікання даху та намокання утеплювача необхідно усунути до проведення теплоізоляційних робіт.

Стан горища. Якщо приміщення використовують як житлове, спосіб утеплення потрібно підбирати з урахуванням конструкції даху.

Для будинків із холодним горищем утеплення перекриття може бути доцільним рішенням. Якщо ж горище облаштоване під житлову кімнату, теплоізоляцію зазвичай потрібно передбачати в конструкції скатного даху. Конкретний варіант варто визначати з фахівцем.

Коли краще утеплювати стіни

Стіни потребують особливої уваги, якщо вони залишаються холодними навіть після прогрівання приміщення, а теплоізоляції немає або вона не відповідає конструкції будинку. Важливе значення мають матеріал стін, їхня товщина, наявність порожнин і стан фасаду.

Утеплювати стіни можна зовні або зсередини. Зовнішня теплоізоляція не зменшує площу кімнат і за правильної конструкції допомагає захистити стіни від температурних перепадів. Внутрішнє утеплення може бути альтернативою, коли зовнішні роботи неможливі, але потребує особливо уважного проєктування.

Не варто закривати утеплювачем стіни з невирішеною проблемою вологи. Перед монтажем потрібно усунути протікання, перевірити стан фасаду та правильно підібрати матеріали, щоб не створити умови для накопичення конденсату всередині конструкції.

Що утеплювати першим, щоб не витрачати гроші даремно

Універсального правила, за яким кожен будинок потрібно починати утеплювати саме з даху або стін, немає. Якщо горище не утеплене, доцільно оцінити його першочергово. Якщо ж дах уже має якісну теплоізоляцію, а зовнішні стіни залишаються холодними, варто перевірити їхній стан.

Перед початком робіт власникам житла потрібно:

Оглянути дах, горище, фасад, вікна та двері.

Перевірити, чи немає протікань, вологи, тріщин і щілин.

З'ясувати, які конструкції вже мають теплоізоляцію та в якому вона стані.

За можливості провести енергоаудит або запросити фахівця для оцінювання тепловтрат.

Порівняти вартість робіт і очікуваний результат, перш ніж купувати утеплювач.

Отже, власникам будинків не варто обирати між дахом і стінами лише за загальними відсотками тепловтрат. Найкращий результат дає утеплення з урахуванням особливостей конкретної будівлі, усунення щілин і проблем із вологою та належної вентиляції.

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