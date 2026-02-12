Рікі Мартін показав, як удосконалити їдальню трендом 2026 року (фото)

Рікі Мартін. Фото: Reuters

У 2026 році дизайн стає більш особистим. Стерильні інтер’єри відходять на другий план, а простір наповнюється сенсом.

Саме це продемонстрував Рікі Мартін, який змінив настрій своєї нейтральної їдальні лише двома акцентами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Як додати колір у нейтральну їдальню

Основа кімнати стримана: скляний прямокутний стіл, білі стільці у стилі mid century, сіра тумба. Жодної яскравої меблевої експресії. На тумбі — рельєфна скляна чаша, декоративні тарелі та свічки з металевими ковпачками.

Замість того, щоб перефарбовувати стіни чи купувати новий диван (що в 2026-му вже здається занадто радикальним і нераціональним), співак просто повісив величезне фото губ у цукрі. Це зухвало, трохи дивно, але саме це робить кімнату живою.

Рікі Мартін в їдальні. Фото: ricky_martin//Instagram

"2026 рік — це час обжитих і глибоко персональних домівок", — зазначає дизайнерка Магдалена Герасінська.

І вона має рацію. Ми нарешті перестали боятися показувати свої дивацтва. Магдалена впевнена, що саме їдальня стає ідеальним місцем для такого самовираження, бо це простір, де ми не просто їмо, а ділимося історіями з близькими.

Як додати колір у нейтральну їдальню

Якщо у вас теж "сіра" база, не поспішайте її змінювати. Спробуйте піти шляхом Мартіна:

Знайдіть свій "якір". Один великий артоб’єкт, який викликає у вас емоцію, а не просто пасує до штор. Підтримайте його деталями. На тій же тумбі поруч можна поставити скляну чашу чи свічки з металевими ковпачками — вони додадуть глибини через гру світла. Використовуйте полиці. Магдалена Герасінська радить не ховати колекції за глухими фасадами.

"Замість традиційного розміщення картин подумайте про відкриті полиці або шафу зі скляними дверцятами", — каже вона.

Це дозволяє вашій історії рости поступово, змішуючи вінтаж із новими знахідками.

Важливо не те, скільки декору ви купили, а який сенс ви в нього вклали. Один сміливий жест — і ваша їдальня з каталогу перетворюється на місце, про яке хочеться говорити.

Як повідомлялось, на перший погляд, їдальня Двейна "Скелі" Джонсона має вигляд майже аскетичної. Стримана палітра, жодного натяку на зірковий пафос чи кричущу розкіш — звичайний інтер'єр. Однак професійні дизайнери одразу помітили в ньому одну особливість, яка стає головним акцентом і фактично "збирає" весь простір воєдино.

Також ми розповідали, що вітальня в маєтку Тома Круза у Колорадо вражає не розкошшю, а своєю затишною стриманістю. Це справжній маніфест "тихої розкоші", де відчуття глибини простору та комфорт значно важливіші за демонстративне багатство.