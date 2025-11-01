Розділити приватний будинок можливо трьома способами — який підійде вам

Жінка з документами. Фото: Freepik

У 2025 році поділ спільного будинку — це не лише юридична процедура, а й спосіб зберегти мир між власниками. В Україні у 2025 році поділ житла можна оформити трьома законними методами. Кожен має свої нюанси, документи й вимоги, тому важливо обрати правильний варіант саме для вашої ситуації.

Найпопулярніший варіант серед співвласників — створення кількох квартир у межах одного будинку, зазначають в юридичній компанії Dozvil.

Реклама

Читайте також:

Цей спосіб підходить, якщо не потрібно змінювати несучі конструкції.

Процедура включає:

технічний висновок про можливість поділу;

виготовлення техпаспортів на кожну квартиру;

нотаріальне оформлення заяви про поділ;

присвоєння нових поштових адрес;

реєстрацію права власності на кожну квартиру.

Такий варіант зручний, коли співвласники хочуть мати окреме житло з власним входом, але без дорогого будівництва.

Як поділити будинок на дві окремі адреси

Якщо споруда має достатню площу і зручне планування, її можна поділити на два повноцінні будинки. При цьому несучі стіни залишаються без змін, а кожна частина отримує окрему адресу.

Послідовність дій така:

проведення технічного обстеження;

виготовлення техпаспортів на нові будинки;

нотаріальне оформлення договору про виділення частки;

отримання окремих адрес;

державна реєстрація права власності.

"Цей варіант особливо зручний для сімей, які проживають разом, але прагнуть юридично відокремити своє житло", — кажуть експерти.

Як поділити будинок з реконструкцією

Якщо потрібно втручатися у конструкції будинку, доведеться пройти складнішу процедуру — оформлення реконструкції. Вона дозволяє створити два повноцінні житлові об’єкти з новими технічними характеристиками.

У цьому випадку необхідно:

замовити архітектурний проєкт;

отримати дозвіл на будівельні роботи;

забезпечити авторський та технічний нагляд;

після завершення — отримати нові техпаспорти, адреси та зареєструвати право власності.

Такий варіант потребує більше часу і коштів, але дозволяє юридично оформити два незалежні будинки навіть із суттєвими змінами у плануванні.

Які умови потрібні для поділу будинку

Перед початком процедури варто перевірити кілька важливих моментів:

усі співвласники повинні надати згоду;

має бути технічна можливість поділу;

земельна ділянка також підлягає розмежуванню з новими кадастровими номерами;

усі прибудови чи реконструкції повинні бути узаконені;

будинок не може бути під арештом або у заставі.

Без дотримання цих умов нотаріус не зможе оформити документи, а спірні питання вирішуватимуться лише через суд.

Які документи потрібні для поділу будинку

Для проведення процедури власник повинен підготувати:

паспорт і код;

документи на право власності будинку та землі;

технічний паспорт;

нотаріальну угоду або заяву про поділ.

Якщо хтось із співвласників не бере участі або заперечує, без судового рішення оформити поділ неможливо.

Як повідомлялось, для початку зведення будинку необхідні законні підстави для використання землі. Ключовими вимогами є відповідне цільове призначення ділянки ("для житлової забудови") та наявність офіційно зареєстрованого кадастрового номера. Цей унікальний код присвоюється землі під час державної реєстрації та є незмінним протягом усього її існування.

Також ми розповідали, що продаж нерухомості вимагає не лише отримання прибутку, але й обов'язкового виконання податкових зобов'язань. Через оновлення державних правил, податкове навантаження суттєво змінилося, тому кожен продавець житла повинен точно знати суму податків, щоб уникнути штрафів чи проблем із нотаріальним оформленням угоди.