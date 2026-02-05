Чому у будинках в СРСР сходи у під'їздах фарбували з обох сторін

Під’їзд у радянському будинку. Фото: Фото: YouTube/Історик

Ви напевно пам’ятаєте цей специфічний вигляд під’їздів у радянських будинках — сходи закатані в похмуру зелену або синю фарбу, а вище — біла побілка, яка вічно маже плечі. Сьогодні це здається дивним дизайнерським рішенням, але в 1950-х, коли почався масовий бум будівництва, кожен мазок пензля мав своє логічне (і дуже економне) пояснення.

Стіни у під’їздах зазвичай фарбували у два кольори — нижню частину, приблизно до рівня плечей, покривали синьою або зеленою фарбою, а верх залишали білим, розповідає автор YouTube-каналі "Історик".

Таке рішення робило простір світлішим і водночас захищало стіни від бруду, потертостей та вологи. Фарба також приховувала будівельні недоліки і дозволяла мешканцям не боятися забруднити одяг, випадково торкнувшись стіни.

Чому обирали синій і зелений колір

Колір обирали не за фен-шуєм. Просто синя та зелена фарби були найдешевшими, бо їх масово випускали для фарбування вагонів поїздів, вантажівок і тракторів. Що лишалося на складах — те йшло на житлове будівництво.

Але ідеологи того часу підвели під це базу: мовляв, зелений заспокоює нерви, а синій додає простору вузьким коридорам.

Насправді ж головна мета була простішою — захистити стіни. Олійна фарба надійно "запечатувала" бетон, її можна було мити, і вона не так швидко обдиралася від постійних ударів сумками чи меблями.

Навіщо фарбували краї сходів

Ви помічали, що краї сходинок завжди були фарбовані, а середина — ні? Це не для краси:

Боротьба з пилом. У кутах сходів завжди збивається бруд. Гладка фарба дозволяла прибиральниці вимити весь непотріб одним рухом ганчірки. По бетону так не розженешся. Безпека. Якби сходи пофарбували повністю, вони стали б слизькими, як ковзанка, особливо після дощу. Економія. Фарба на центральній частині сходинок все одно витерлася б за місяць через тисячі ніг, тож навіщо витрачати зайве.

Така система виявилася настільки практичною (хоч і не дуже естетичною), що її швидко запозичили школи, лікарні та заводи. І хоча хрущовки вже давно відслужили своє, цей "двоколірний" спадок досі можна зустріти в багатьох наших будинках як нагадування про епоху тотального прагматизму.

