Головна Ринок нерухомості Сталінки випереджають хрущовки в ціні: 6 переваг цих будинків

Сталінки випереджають хрущовки в ціні: 6 переваг цих будинків

Дата публікації: 22 березня 2026 14:32
Будинок-сталінка у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Старий житловий фонд завжди був в топі, але у 2026 році покупці стали значно вибагливішими. Найбільше це помітно на прикладі сталінок, які почали впевнено обходити хрущовки за ціною. Попит зростає навіть попри вік будинків і витрати на ремонт. Причина — не ностальгія, а практичні переваги, які сьогодні стали особливо цінними.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні плюси квартир у сталінках.

Локація, яку неможливо повторити

Головний козир сталінок — це їхнє розташування. Більшість таких будинків стоять у самому центрі або на ключових артеріях міст, де вільних ділянок під забудову просто не залишилося.

Купуючи таку квартиру, ви отримуєте не просто квадратні метри, а доступ до інфраструктури, яку неможливо збудувати з нуля в нових ЖК на околицях.

Висота стелі у сталінках

Коли заходиш у квартиру зі стелею 3 метри й вище, відчуття простору кардинально інше, наголошують фахівці порталу RealExpert. У хрущовках з їхніми 2.5 метрами часто виникає ефект "тиску", тоді як сталінка дає повітря та величезні вікна. Це відкриває простір для дизайну: від антресолей до масивного освітлення, що у стандартних панельках реалізувати нереально.

Технічна витривалість проти морального зносу

Технічний стан будинку став вирішальним. Товстезні цегляні стіни сталінок — це не лише про міцність, а й про тишу та енергоефективність. Вони краще тримають тепло взимку і прохолоду влітку. 

Натомість більшість хрущовок вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс і потребують повної реновації, яка не завжди технічно можлива.

Кілька суттєвих переваг, які помічають лише під час життя в квартирі у сталінці:

  • Логіка планування. Тут значно менше прохідних кімнат. Квартири проєктувалися для приватного життя, а не для максимального ущільнення мешканців.
  • Товщина підвіконь. Це повноцінна функціональна зона, де можна облаштувати робоче місце або зону відпочинку.
  • Малонаселеність. У таких будинках зазвичай небагато квартир на під’їзд, що створює атмосферу приватності, якої так бракує у сучасних "мурашниках".

Перепланування та ремонт у сталінках

Так, заміна старих комунікацій — це дорого і складно. Проте сталінка дає неймовірну свободу для маневру. 

Більшість внутрішніх перегородок не є несними, тому ви можете легко об’єднати кухню з вітальнею або змінити конфігурацію коридорів. У хрущовках такі експерименти часто впираються у жорсткі обмеження конструкцій.

Що ще варто знати при купівлі квартири

Як наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE, навіть обмежений бюджет не є приводом лізти в старі радянські стіни.

"За жодних обставин не купувала б в хрущовках, адже головна проблема таких будинків ховається у зношених комунікаціях. Через критичний стан мереж мешканці ризикують опинитися в ситуації, коли це може бути 6-8 місяців без води чи без опалення", — зазначила вона. 

Подібні технічні негаразди перетворюють щоденний побут на виснажливу боротьбу за виживання, що особливо небезпечно під час війни. 

Окрім побутового дискомфорту, впевнена Берещак, панельки та гостинки 70-80-х років є фінансовою пасткою через свою низьку ліквідність. Інвестуючи в морально застарілі стіни з незручним плануванням, власник фактично отримує "мертвий вантаж", який з кожним роком лише втрачає в ціні.

Як повідомлялось, хоча радянські квартали здаються безликими й хаотичними, насправді їхнє планування підпорядковувалося суворій логіці цифр. Кожна деталь — від висоти стелі до кількості поверхів — була продиктована не архітектурною модою, а жорсткою економією та державними нормативами.

Також ми розповідали, що знайомі кожному синьо-зелені стіни з білим верхом у радянських під’їздах з’явилися зовсім не через дивні естетичні смаки забудовників. Насправді такий двоколірний дизайн мав прагматичне підґрунтя: темна олійна фарба знизу захищала стіни від бруду та вологи, тоді як дешева побілка зверху візуально розширювала простір і економила бюджет під час масового будівництва.

Часті питання

Чому у сталінках робили 4-метрові стелі?

Висота була не розкошшю, а технічною необхідністю. У часи пічного опалення та відсутності кондиціонерів великий об’єм повітря рятував від задухи й гару. Також це підкреслювало ідеологічну велич радянської архітектури — "палаци для народу" мали вражати простором, світлом та монументальністю.

На що звернути увагу при купівлі квартири у сталінці?

Насамперед перевірте стан перекриттів: вони можуть бути дерев’яними, що ускладнює іпотеку. Обов’язково оцініть зношеність фасадного декору та стан старих комунікацій у під’їзді. Також з’ясуйте, чи не є будинок пам’яткою архітектури, адже це накладає суворі обмеження на заміну вікон чи встановлення кондиціонерів.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
