Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сталинки опережают хрущевки в цене: 6 преимуществ этих домов

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 14:32
Дом-сталинка в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Старый жилой фонд всегда был в топе, но в 2026 году покупатели стали значительно более требовательными. Больше всего это заметно на примере сталинок, которые начали уверенно обходить хрущевки по цене. Спрос растет даже несмотря на возраст домов и расходы на ремонт. Причина — не ностальгия, а практические преимущества, которые сегодня стали особенно ценными.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об основных плюсах квартир в сталинках.

Читайте также:

Локация, которую невозможно повторить

Главный козырь сталинок — это их расположение. Большинство таких домов стоят в самом центре или на ключевых артериях городов, где свободных участков под застройку просто не осталось.

Покупая такую квартиру, вы получаете не просто квадратные метры, а доступ к инфраструктуре, которую невозможно построить с нуля в новых ЖК на окраинах.

Высота потолков в сталинках

Когда заходишь в квартиру с потолком 3 метра и выше, ощущение пространства кардинально другое, отмечают специалисты портала RealExpert.

В хрущевках с их 2.5 метрами часто возникает эффект "давления", тогда как сталинка дает воздух и огромные окна. Это открывает простор для дизайна: от антресолей до массивного освещения, что в стандартных панельках реализовать нереально.

Техническая выносливость против морального износа

Техническое состояние дома стало решающим. Толстенные кирпичные стены сталинок — это не только о прочности, но и о тишине и энергоэффективности. Они лучше держат тепло зимой и прохладу летом.

Зато большинство хрущевок уже исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют полной реновации, которая не всегда технически возможна.

Несколько существенных преимуществ, которые замечают только во время жизни в квартире в сталинке:

  • Логика планирования. Здесь значительно меньше проходных комнат. Квартиры проектировались для частной жизни, а не для максимального уплотнения жителей.
  • Толщина подоконников. Это полноценная функциональная зона, где можно обустроить рабочее место или зону отдыха.
  • Малонаселенность. В таких домах обычно немного квартир на подъезд, что создает атмосферу приватности, которой так не хватает в современных "муравейниках".

Перепланировка и ремонт в сталинках

Да, замена старых коммуникаций — это дорого и сложно. Однако сталинка дает невероятную свободу для маневра.

Большинство внутренних перегородок не являются несущими, поэтому вы можете легко объединить кухню с гостиной или изменить конфигурацию коридоров. В хрущевках такие эксперименты часто упираются в жесткие ограничения конструкций.

Что еще стоит знать при покупке квартиры

Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE, даже ограниченный бюджет не является поводом лезть в старые советские стены.

"Ни при каких обстоятельствах не покупала бы в хрущевках, ведь главная проблема таких домов скрывается в изношенных коммуникациях. Из-за критического состояния сетей жители рискуют оказаться в ситуации, когда это может быть 6-8 месяцев без воды или без отопления", — отметила она.

Подобные технические проблемы превращают ежедневный быт в изнурительную борьбу за выживание, что особенно опасно во время войны.

Кроме бытового дискомфорта, уверена Берещак, панельки и гостинки 70-80-х годов являются финансовой ловушкой из-за своей низкой ликвидности. Инвестируя в морально устаревшие стены с неудобной планировкой, владелец фактически получает "мертвый груз", который с каждым годом только теряет в цене.

Как сообщалось, хотя советские кварталы кажутся безликими и хаотичными, на самом деле их планировка подчинялась строгой логике цифр. Каждая деталь — от высоты потолка до количества этажей — была продиктована не архитектурной модой, а жесткой экономией и государственными нормативами.

Также мы рассказывали, что знакомые каждому сине-зеленые стены с белым верхом в советских подъездах появились вовсе не из-за странных эстетических вкусов застройщиков. На самом деле такой двухцветный дизайн имел прагматическую подоплеку: темная масляная краска снизу защищала стены от грязи и влаги, тогда как дешевая побелка сверху визуально расширяла пространство и экономила бюджет во время массового строительства.

Частые вопросы

Почему в сталинках делали 4-метровые потолки?

Высота была не роскошью, а технической необходимостью. Во времена печного отопления и отсутствия кондиционеров большой объем воздуха спасал от духоты и гари. Также это подчеркивало идеологическое величие советской архитектуры — "дворцы для народа" должны были поражать пространством, светом и монументальностью.

На что обратить внимание при покупке квартиры в сталинке?

Прежде всего проверьте состояние перекрытий: они могут быть деревянными, что усложняет ипотеку. Обязательно оцените изношенность фасадного декора и состояние старых коммуникаций в подъезде. Также выясните, не является ли дом памятником архитектуры, ведь это накладывает строгие ограничения на замену окон или установку кондиционеров.

хрущевки купить квартиру Сталинка
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации