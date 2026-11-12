Людина скл заповіт. Фото: Новини.LIVE

Після смерті власника нерухомість може перейти спадкоємцю, якого він зазначив у заповіті. Однак родичі, які роками доглядали за померлим, оплачували його лікування та купували ліки, не обов'язково залишаються без майнових прав. Закон передбачає можливість оскарження заповіту та відшкодування певних витрат.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Чи можна оскаржити заповіт на квартиру

В українському законодавстві передбачено можливість оскарження заповіту, якщо для цього є юридичні підстави. Сам факт того, що один із родичів доглядав за померлим, а інший отримав нерухомість у спадщину, не робить документ недійсним.

Відповідно до статті 1257 Цивільного кодексу України, заповіт може бути визнаний недійсним судом, якщо волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Також недійсним є заповіт, складений особою, яка не мала на це права, або з порушенням вимог щодо форми та посвідчення.

Окремою підставою для судового спору може бути стан людини на момент складання документа. Якщо є підстави вважати, що власник через хворобу не усвідомлював значення своїх дій або не міг керувати ними, це потрібно доводити належними доказами.

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Чи можна повернути гроші за догляд за померлим

Навіть якщо оскаржити заповіт не вдасться, людина, яка витрачала власні кошти на утримання та лікування померлого родича, може вимагати їх відшкодування.

Це передбачає стаття 1232 Цивільного кодексу України. За нею спадкоємці зобов'язані компенсувати розумні витрати, які одна людина або інша особа понесла на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.

Водночас є важливе обмеження: витрати на утримання, догляд і лікування можна стягнути лише за період не більш як три роки до смерті людини.

Тому важливо мати підтвердження понесених витрат. Це можуть бути чеки на придбання ліків, квитанції за медичні послуги, документи про оплату доглядальниці та інші підтвердження витрачених коштів.

Йдеться саме про розумні та підтверджені витрати, а не про автоматичну оплату кожної години, яку людина присвятила догляду за родичем.

Хто повинен компенсувати витрати на догляд

Обов'язок відшкодувати такі витрати покладається на спадкоємців. Тобто якщо один родич отримав квартиру за заповітом, це саме по собі не звільняє його від передбачених законом майнових зобов'язань.

При цьому компенсація здійснюється в межах вартості успадкованого майна. Тому спадкоємець не може відмовитися від вимоги про відшкодування лише через те, що витрати понесла інша людина.

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