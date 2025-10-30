Яка максимальна висота паркану з боку вулиці дозволена в Україні у 2025 році

Будинок з парканом. Фото: Pexels

Зведення паркану здається простою справою, але навіть тут є важливі правила, яких слід дотримуватись. Власники приватних, дачних або садових ділянок часто цікавляться, якою має бути дозволена висота огорожі та чи потрібні документи для її встановлення.

Висоту парканів визначають державні будівельні норми. Зокрема, ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" дозволяє огороджувати присадибні ділянки з боку вулиць та сусідів. Висоту встановлюють відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій" та місцевих правил благоустрою.

"Одночасно хочу зауважити, що діючі нормативи щодо висоти парканів обмежують тільки присадибні ділянки. Що стосується дачних або садових ділянок, закони прямо не вказують. Тому тут діє принцип аналогії права", — пояснює керівник компанії "Арма Експерт" Андрій Бондар.

Яка дозволена висота паркану з боку вулиці

Висота огорожі залежить від місця її встановлення. Згідно з ДБН:

Між сусідніми ділянками — до 2 метрів. З боку вулиці — до 2,5 метра.

Такі обмеження гарантують достатнє освітлення та вентиляцію території. Паркан не повинен створювати затінення на ділянках сусідів.

Але є винятки. Наприклад, якщо на ділянці є пасіка, огорожа має бути не нижче 2,5 метра. Фактично допускається висота 3-5 метрів згідно з Інструкцією щодо попередження хвороб бджіл.

Чи потрібні дозволи на зведення паркану

Згідно з постановою Кабінету міністрів №406 від 07.06.2017, зведення паркану не потребує отримання дозволу чи введення об’єкта в експлуатацію.

"Це означає, що власники ділянок можуть встановлювати паркани без будівельного паспорта чи додаткових погоджень. Головне — паркан має стояти у межах своєї ділянки та не виходити за червону лінію вулиці", — додає Бондар.

Поради при встановленні паркану

Перевірте місцеві правила благоустрою. Враховуйте сусідів і не закривайте сонце на їхніх ділянках. Для високих огорож над 2,5 м (пасіка, приватні потреби) дотримуйтесь спеціальних норм. Плануйте конструкцію так, щоб вона не порушувала межі ділянки та не створювала проблем із інсоляцією.

Як повідомлялось, власники земельних ділянок прагнуть миру та приватності, але межі між сусідськими територіями часто стають джерелом тривалого напруження. Неузгоджене встановлення парканів або ж суперечки щодо "захоплених" сантиметрів перетворюють, здавалося б, незначні питання на багаторічні конфлікти.

Також ми розповідали, що маючи земельну ділянку, важливо знати правила висадки дерев, щоб уникнути конфліктів із сусідами. Державні будівельні норми чітко регламентують мінімальні відстані від меж ділянки, яких варто дотримуватися. Знання цих норм допоможе уникнути суперечок і зберегти добросусідські стосунки.