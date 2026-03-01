"Царські" будинки в Україні — в чому секрет квартир в таких домах

Чому "царські” будинки популярні в Україні. Фото:_art_house_real_estate/Instagram

Коли ми говоримо про "царські" будинки, то давно вийшли за межі простої купівлі-продажу нерухомості. Це щось на кшталт володіння антикваріатом: дорого, статусно і з купою нюансів. Попри бум сучасних скляних хмарочосів, попит на ці об’єкти не вщухає.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на експертів Art House Real Estate розповідає, чому люди досі готові платити шалені гроші за сторічну цеглу.

Що таке "царський" будинок

Це будівлі, зведені на зламі XIX та XX століть — десь до 1917 року. В Києві, Львові чи Одесі це переважно колишні прибуткові будинки.

Головна їхня фішка в тому, що тоді не було "типової забудови". Кожен архітектор намагався переплюнути сусіда: якщо стелі, то під 4 метри; якщо стіни, то в три цеглини; якщо декор, то з розмахом.

Навіть після численних ремонтів і радянських "комуналок" ці будинки зберегли свій характер. Великі вікна та відчуття неймовірного простору — це те, чого часто бракує навіть сучасному бізнес-класу.

Чому квартири в царських будинках престижні

Перше — це локація, яку неможливо відтворити. Такі будинки стоять у "золотому трикутнику" міста: біля театрів, парків та урядових кварталів. Нову ділянку під забудову в центрі знайти майже нереально, тому "царський" фонд — це автоматично вхідний квиток у закритий клуб мешканців історичного центру.

Другий момент — унікальність. Нових "царських" будинків вже ніхто не побудує. Це вичерпний ресурс. Для інвестора це означає, що ліквідність такого житла буде тільки зростати, а для власника — це спосіб підкреслити свій статус без зайвих слів.

Якість будівництва царських будинків

Ці споруди будували на віки — з добротної цегли та каменю. Товщина стін там така, що взимку тепло тримається намертво, а сусідів за стіною не чутно взагалі.

Проте, будьмо чесними: "царський" будинок — це лотерея. Якщо була грамотна реконструкція із заміною перекриттів на залізобетон, будинок простоїть ще сто років. Якщо ж перекриття лишилися дерев’яними — це вже задачка з зірочкою для власника.

Скільки коштує квартира в царському будинку

Цінник тут часто "кусається" і легко обганяє вартість квадратного метра в новобудовах. Ви платите не за площу, а за історію, ексклюзивність і сусідів певного кола.

Купівля такої квартири — це не просто розширення житлоплощі. Це емоція. Ви буквально стаєте частиною історії свого міста, і саме ця нематеріальна цінність тримає ринок "царських" будинків на плаву, попри будь-які кризи.

Що ще варто знати українцям

Навіть в умовах війни та економічної нестабільності 2026 року, український ринок нерухомості демонструє стійкість і поступове відновлення ділової активності, зазначила рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

"Попит на житло залишається помірно активним", — наголосила вона, додавши, що покупці традиційно надають перевагу компактним одно- та двокімнатним квартирам.

Ця тенденція до стабільності зберігається попри певні ринкові коливання, проте структура пропозиції поступово змінюється.

За словами експертки, ситуація на вторинному ринку дещо ускладнюється,

"Відповідей на одне оголошення достатньо багато, а кількість доступних пропозицій обмежена через психосоціальні ризики та економічні чинники", — наголосила Куць.

Водночас первинний ринок намагається нівелювати цей дефіцит, активно вводячи в експлуатацію нові об'єкти, особливо в столичному регіоні.

Таким чином, ринок адаптується до нових реалій, де попит продовжує випереджати якісну пропозицію в найбільш затребуваних сегментах.

