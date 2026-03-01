"Царские" дома в Украине — почему спрос на квартиры в этих домах не падает

"Царские" дома в Украине — почему они снова стали символом статуса
Покупка квартиры в "царском" доме — это не просто сделка с недвижимостью, а скорее инвестиция в антиквариат, где за престиж и историю приходится платить сложными техническими аспектами. Несмотря на моду на современные стеклянные высотки, такие объекты остаются вне конкуренции тем, кто ценит статус и особую атмосферу старого города.
Редакция Новини.LIVE со ссылкой на экспертов Art House Real Estate рассказывает, почему люди до сих пор готовы платить бешеные деньги за столетний кирпич.
Что такое "царский" дом
Это здания, построенные на рубеже XIX и XX веков — где-то до 1917 года. В Киеве, Львове или Одессе это преимущественно бывшие доходные дома.
Главная их фишка в том, что тогда не было "типовой застройки". Каждый архитектор пытался переплюнуть соседа: если потолки, то под 4 метра; если стены, то в три кирпича; если декор, то с размахом.
Даже после многочисленных ремонтов и советских "коммуналок" эти дома сохранили свой характер. Большие окна и ощущение невероятного пространства — это то, чего часто не хватает даже современному бизнес-классу.
Почему квартиры в царских домах престижны
Первое — это локация, которую невозможно воспроизвести. Такие дома стоят в "золотом треугольнике" города: возле театров, парков и правительственных кварталов. Новый участок под застройку в центре найти почти нереально, поэтому "царский" фонд — это автоматически входной билет в закрытый клуб жителей исторического центра.
Второй момент — уникальность. Новых "царских" домов уже никто не построит. Это исчерпывающий ресурс. Для инвестора это означает, что ликвидность такого жилья будет только расти, а для владельца — это способ подчеркнуть свой статус без лишних слов.
Качество строительства царских домов
Эти сооружения строили на века — из добротного кирпича и камня. Толщина стен там такая, что зимой тепло держится намертво, а соседей за стеной не слышно вообще.
Однако, будем честными: "царский" дом — это лотерея. Если была грамотная реконструкция с заменой перекрытий на железобетон, дом простоит еще сто лет. Если же перекрытия остались деревянными — это уже задачка со звездочкой для владельца.
Сколько стоит квартира в царском доме
Ценник здесь часто "кусается" и легко обгоняет стоимость квадратного метра в новостройках. Вы платите не за площадь, а за историю, эксклюзивность и соседей определенного круга.
Покупка такой квартиры — это не просто расширение жилплощади. Это эмоция. Вы буквально становитесь частью истории своего города, и именно эта нематериальная ценность держит рынок "царских" домов на плаву, несмотря на любые кризисы.
Что еще стоит знать украинцам
Даже в условиях войны и экономической нестабильности 2026 года, украинский рынок недвижимости демонстрирует устойчивость и постепенное восстановление деловой активности, отметила риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.
"Спрос на жилье остается умеренно активным", — подчеркнула она, добавив, что покупатели традиционно предпочитают компактные одно- и двухкомнатные квартиры.
Эта тенденция к стабильности сохраняется несмотря на определенные рыночные колебания, однако структура предложения постепенно меняется.
По словам эксперта, ситуация на вторичном рынке несколько усложняется,
"Ответов на одно объявление достаточно много, а количество доступных предложений ограничено из-за психосоциальных рисков и экономических факторов", — отметила Куць.
В то же время первичный рынок пытается нивелировать этот дефицит, активно вводя в эксплуатацию новые объекты, особенно в столичном регионе.
Таким образом, рынок адаптируется к новым реалиям, где спрос продолжает опережать качественное предложение в наиболее востребованных сегментах.
