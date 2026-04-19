Видео

Главная Рынок недвижимости Цены взлетели вверх: что происходит на рынке недвижимости в столице Румынии

Цены взлетели вверх: что происходит на рынке недвижимости в столице Румынии

Дата публикации 19 апреля 2026 11:22
Цены на квартиры в Бухаресте: сколько стоит жилье весной 2026 года
Купюры евро на столе. Фото: Новини.LIVE

Рынок жилья в столице Румынии за последний год заметно изменился. Цены на трехкомнатные квартиры поднялись настолько, что бюджетные варианты фактически исчезли. Еще в 2025 году можно было найти более доступное жилье, но теперь ситуация другая.

Спрос, зарплаты и ипотека формируют новую реальность для покупателей, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Ziarul Finance.

Цены на квартиры в Бухаресте

Времена, когда трехкомнатную квартиру в столице Румынии можно было найти дешевле 100 000 евро, официально остались в прошлом. По состоянию на март-апрель 2026 года, даже в самом бюджетном районе (1 Decembrie) ценники стартуют именно с этой психологической отметки.

В среднем же за год стоимость жилья старого фонда подскочила почти на 14%. Это означает, что покупатели теперь вынуждены переплачивать более 16 000 евро по сравнению с прошлым годом.

Сейчас средняя цена за "трешку" в Бухаресте составляет примерно 137 923 евро. Интересно, что рынок неоднороден: пока в популярных семейных районах, например Берчень или Друмул Таберей, цены только за последний месяц добавили по 6 000 евро, элитные локации вроде Виктории показывают небольшое снижение.

Однако разрыв между самым дешевым и самым дорогим жильем в городе впечатляет — он достигает 120 000 евро.

 

Цены взлетели вверх: что происходит на рынке недвижимости в столице Румынии - фото 1
Цены на 3-комнатные квартиры в Бухаресте. Фото: Ziarul Finance

Остались ли дешевые квартиры в Бухаресте

Если вы ищете варианты с ограниченным бюджетом, стоит присмотреться к районам Милитари или Крингаши, хотя и там цены активно догоняют центр.

Эксперты объясняют такой рост просто: зарплаты в Румынии стабильно растут, а условия ипотечного кредитования остаются привлекательными. Это подогревает спрос, поэтому ожидать обвала цен в ближайшее время не стоит, даже если темпы подорожания немного замедлятся.

Как сообщали Новини.LIVE, инвестиции в европейские квадратные метры остаются надежным способом сохранения сбережений для многих украинцев. В то же время будущим владельцам стоит готовиться к тому, что бюрократия и правила содержания жилья в ЕС кардинально отличаются от отечественного опыта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже во время войны украинские чиновники продолжают активно скупать недвижимость в странах Запада, скрывая имущество за именами родственников. Анализ десятков тысяч деклараций за 2025 год подтверждает, что приобретение элитного жилья в Европе и США стало системным явлением для целых категорий госслужащих.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
