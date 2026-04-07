Жилье за границей: в каких странах скупают недвижимость украинские чиновники

Валюта на столе.

Полномасштабная война не остановила тягу украинских чиновников к комфортной жизни за рубежом. Пока страна борется за выживание, десятки чиновников оформляют недвижимость в Европе и США, часто записывая ее на членов семьи. Причем активность проявляют не только отдельные лица, а целые категории госслужащих.

Свежий анализ более 51 тысячи деклараций за 2025 год свидетельствует о системных покупках жилья украинскими чиновниками в конкретных странах, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Экономическую правду".

Где украинские чиновники покупают недвижимость

Из общих 108 объектов не менее 25 были приобретены именно в 2025 году. Абсолютным лидером стала Болгария, где наши госслужащие приобрели 28 объектов. Это объясняется просто: низкие цены и близость к границе.

На втором месте — солнечная Испания (16 объектов), которую выбирают для долгосрочной эмиграции. Тройку замыкает Польша с 14 объектами.

Также в списке популярных направлений фигурируют Турция, США, Румыния и даже Австрия с Францией.

Страны, где покупают жилье украинские чиновники. Графика: ЭП

Кто покупает недвижимость за рубежом

Наибольшую активность показали судьи — 41 объект из 108. Далее следуют прокуроры с 14 покупками, народные депутаты — 10, а также представители полиции и таможни.

Во многих случаях имущество оформляют на членов семьи — жен, мужей или детей, что затрудняет прямой анализ происхождения средств.

Судьи Хозяйственного суда Киева, например, отдают предпочтение США, покупая там дома стоимостью от 13 до 27 миллионов гривен. Судьи из прифронтовых регионов, например Харьковщины, выбирают Испанию.

Отдельные чиновники декларируют сразу несколько объектов в разных странах — например, квартиры в Турции и Франции.

Прокурорская элита нацелена на Центральную Европу: за последние месяцы задекларированы квартиры в Австрии за 12 млн грн и в Польше.

Заместители начальников различных департаментов и региональных таможен начали покупать жилье в Испании и Болгарии еще в 2022-2023 годах. Если в Болгарии таможенники выбирают скромные квартиры за 1,8 млн грн, то испанские апартаменты площадью более 120 квадратов часто даже не имеют указанной оценочной стоимости в декларациях.

Кто из чиновников активно покупает жилье за рубежом. Графика: ЭП

