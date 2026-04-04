Податок на нерухомість в США: які штати мають найвищі ставки

Долари на столі.

Податок на нерухомість у США залишається однією з головних витрат для власників житла і він сильно відрізняється залежно від штату. У 2026 році різниця між регіонами виглядає особливо контрастно. В окремих випадках власники платять у 10 разів більше лише через місце проживання.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на видання Visual Сapitalist розповідає, що треба врахувати, купуючи нерухомість в США.

Податок на нерухомість у США

Середній річний податок на нерухомість у США у 2026 році становить близько 2937 доларів. Але ця цифра умовна — фактичні платежі значно коливаються.

Податок розраховується на основі вартості житла та місцевих ставок, які встановлюють органи влади штатів і муніципалітетів.

Де найвищі податки на нерухомість у США

Лідером залишається Нью-Джерсі — приблизно 9 358 доларів на рік. Далі йдуть Нью-Гемпшир (6 707 доларів), Коннектикут (6 573), Нью-Йорк (6 542) і Массачусетс (6 080).

Читайте також:

Ці штати мають високі ставки, бо самі фінансують свою інфраструктуру, державні школи та соціальні ліфти саме через податки на майно, а не через державні дотації, наголошує видання.

Де найнижчі податки на житло у США

Найменше платять у Західній Вірджинії — близько 881 долара. Майже на тому ж рівні Алабама — 890 доларів.

Також низькі показники мають Арканзас, Луїзіана та Міссісіпі — від 1 100 до 1 200 доларів.

Такі цифри пояснюються не лише в нижчій вартості самих квадратних метрів, а й у зовсім іншій моделі формування місцевих бюджетів.

Розмір податку на нерухомість у США. Графіка: Visual Сapitalist

Чому різниця податку між штатами така велика

Є кілька ключових причин:

різна вартість житла;

відмінності у податковій політиці штатів;

рівень фінансування місцевих потреб;

структура доходів бюджетів.

У багатьох штатах саме податок на нерухомість фінансує школи, дороги та поліцію.

Як податок впливає на вибір житла у США

Для покупців нерухомості це критичний фактор. Дешевший будинок у штаті з високим податком може обійтися дорожче у довгостроковій перспективі.

Саме тому американці часто обирають житло не лише за ціною, а й за податковим навантаженням.

