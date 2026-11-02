Батьки з дітьми біля будинку. Фото: УНІАН

Державна програма єОселя дозволяє українцям придбати власне житло в кредит, однак для цього потрібно заздалегідь підготувати значну суму. Розмір першого внеску залежить від міста та вартості квартири, а до нього додаються витрати на нотаріуса, оцінку, страхування й банківську комісію. Різниця між містами перевищує 700 тисяч гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

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Скільки потрібно на перший внесок за єОселею у різних містах

Сума, яку покупцеві доведеться накопичити для оформлення іпотеки, суттєво відрізняється залежно від населеного пункту. ЛУН спільно з Національним банком України порівняли середній перший внесок за програмою єОселя на найдешевшу квартиру в новобудові.

Найбільше власних коштів знадобиться жителям західних регіонів та столиці. Зокрема, у Львові середній перший внесок становить 904 тисячі гривень, у Києві — 750 тисяч гривень, а в Ужгороді — 697 тисяч гривень.

У Вінниці для придбання найдешевшої квартири за програмою потрібно підготувати близько 660 тисяч гривень. У Рівному ця сума становить 545 тисяч гривень, у Чернівцях — 489 тисяч гривень, а в Тернополі — 476 тисяч гривень.

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В інших містах показники такі:

Одеса — 449 тисяч гривень;

Житомир — 428 тисяч гривень;

Кропивницький — 406 тисяч гривень;

Дніпро — 399 тисяч гривень;

Івано-Франківськ — 395 тисяч гривень;

Луцьк — 383 тисячі гривень;

Полтава — 365 тисяч гривень;

Хмельницький — 363 тисячі гривень;

Черкаси — 352 тисячі гривень;

Чернігів — 315 тисяч гривень.

Найменші суми першого внеску зафіксували у Сумах — 234 тисячі гривень, Харкові — 230 тисяч гривень, Миколаєві — 185 тисяч гривень та Запоріжжі — 174 тисячі гривень.

Таким чином, різниця між Львовом і Запоріжжям становить 730 тисяч гривень. Тобто в найдорожчому за цим показником місті потрібно накопичити більш ніж у п'ять разів більше коштів, ніж у найдешевшому.

Важливо, що йдеться саме про середній перший внесок на найдешевшу квартиру в новобудові, а не про повну вартість оформлення іпотеки чи однакове за площею житло в кожному місті.

Які додаткові витрати потрібно врахувати під час оформлення єОселі

Перший внесок — не єдина сума, яку покупцеві доведеться сплатити перед отриманням квартири. Оформлення іпотеки передбачає додаткові платежі, розмір яких залежить від банку, вартості нерухомості та умов угоди.

Серед основних витрат:

Банківська комісія — становить 1% від суми кредиту.

Пенсійний збір — 1% від вартості нерухомості. Водночас покупці, які придбавають житло вперше, за дотримання встановлених умов і наявності підтвердних документів можуть бути звільнені від цього платежу.

Оцінка квартири — орієнтовно 3–5 тисяч гривень.

Послуги нотаріуса — приблизно 12–15 тисяч гривень.

Страхування нерухомості — у наведеному прикладі тариф становить 0,25% від вартості квартири щороку.

Під час придбання житла на вторинному ринку також можуть виникнути витрати на державне мито. У розрахунку ЛУН воно становить 1% від вартості нерухомості, однак порядок сплати та розподіл цього платежу між сторонами потрібно уточнювати для конкретної угоди.

Скільки грошей потрібно мати на руках для оформлення єОселі

Щоб зрозуміти реальне фінансове навантаження, можна розглянути приклад придбання квартири вартістю 2,5 млн гривень.

Якщо позичальник сплачує мінімальний перший внесок у розмірі 20%, йому потрібно відразу підготувати 500 тисяч гривень. Решту 2 млн гривень становитиме кредит.

Додаткові платежі за таких умов будуть такими:

банківська комісія — 20 тисяч гривень;

пенсійний збір — 25 тисяч гривень;

оцінка нерухомості — 3–5 тисяч гривень;

нотаріус — 12–15 тисяч гривень;

страхування за перший рік — 6 250 гривень.

Якщо покупець має сплатити пенсійний збір, загальна сума разом із першим внеском становитиме приблизно 566 250–571 250 гривень. Якщо він має право на звільнення від цього платежу, знадобиться 541 250–546 250 гривень.

Для придбання квартири на вторинному ринку сума може зрости ще більше через додаткові платежі, передбачені умовами конкретної угоди.

Таким чином, навіть після накопичення першого внеску покупцеві потрібно мати фінансовий резерв. Інакше додаткові витрати на оформлення іпотеки можуть стати несподіваним навантаженням для сімейного бюджету.

Які умови діють для оформлення єОселі

За умовами державної програми, максимальний строк кредитування становить 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% вартості житла, а для молоді передбачена можливість оформити іпотеку з внеском від 10%.

Заявку на участь у програмі подають через застосунок Дія. Після отримання пропозицій від банків позичальник обирає установу, проходить перевірку документів і підбирає нерухомість, яка відповідає вимогам програми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що попри можливість придбати власне житло в кредит, не всі українці готові долучатися до програми єОселя. На рішення впливають фінансові вимоги та необхідність мати заощадження для першого внеску. Також потенційним позичальникам варто враховувати додаткові витрати під час оформлення іпотеки.

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