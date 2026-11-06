Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Купити власне житло в Україні за 20 000 доларів все ще можливо, однак вибір залежить від міста та типу нерухомості. За цей бюджет на ринку є невеликі квартири, трикімнатне житло на вторинному ринку та приватні будинки із земельними ділянками. Водночас площа й стан таких об'єктів суттєво відрізняються.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на DIM.RIA.

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Які квартири можна купити за 20 000 доларів

За бюджет до 20 000 доларів покупцям доступні як однокімнатні, так і багатокімнатні квартири. Водночас більший метраж не завжди означає кращий стан житла або вигідніше розташування.

Серед пропозицій на DIM.RIA є такі варіанти:

Кривий Ріг — однокімнатна квартира площею 40,8 кв. м за 19 500 доларів. Житло розташоване на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку, продається з меблями та технікою.

Харків — однокімнатна квартира площею 35,2 кв. м за 19 900 доларів. Об'єкт розташований на Салтівці, у квартирі раніше зробили капітальний ремонт.

Смоліне Кіровоградської області — трикімнатна квартира площею 60,9 кв. м за 19 500 доларів. У помешканні є індивідуальне газове опалення, засклені балкон і лоджія.

Миколаїв — двокімнатна квартира площею 44,8 кв. м за 20 000 доларів. Житло частково потребує ремонту, кімнати суміжні.

Великодолинське Одеської області — однокімнатна квартира площею 36 кв. м за 20 000 доларів. Об'єкт розташований у житловому комплексі, продавець зазначає про готовність документів до переоформлення.

Таким чином, за однаковий бюджет можна знайти як компактну квартиру в обласному центрі, так і просторе трикімнатне житло в меншому населеному пункті.

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На ринку приватної нерухомості за ці гроші також є різні пропозиції. Деякі будинки мають невелику площу, але продаються разом із земельними ділянками та господарськими спорудами.

Серед актуальних пропозицій можна виділити такі:

Полтава — частина будинку площею 35 кв. м за 18 000 доларів. Об'єкт має дві кімнати, розташований на ділянці площею 2 сотки. У будинку є газ, централізоване водопостачання та автономне опалення.

Шпола Черкаської області — будинок площею 90 кв. м за 19 000 доларів. У ньому п'ять кімнат, а площа земельної ділянки становить 30 соток. За інформацією продавця, житло потребує невеликого косметичного ремонту.

Лужани Чернівецької області — будинок площею 55 кв. м за 19 500 доларів. Об'єкт має дві кімнати та розташований на ділянці площею 12 соток. До будинку підведені газ та електроенергія.

Олександрівка Одеської області — будинок площею 45 кв. м за 17 500 доларів. Пропозиція включає земельну ділянку майже на 10 соток, газ, воду та електроенергію.

Сиваківці Вінницької області — будинок площею 45 кв. м за 18 000 доларів. Разом із житлом продається ділянка площею 18 соток.

У деяких випадках покупці можуть отримати не лише житлову площу, а й додаткову територію для саду, городу або господарства. Проте стан будинку, наявність усіх комунікацій та необхідність ремонту потрібно оцінювати окремо.

На що звернути увагу під час купівлі недорогого житла

Низька ціна не завжди означає, що покупка буде вигідною. Перед придбанням нерухомості варто врахувати витрати на ремонт, опалення, заміну комунікацій та облаштування приміщень.

Для квартир важливими залишаються стан будинку, поверх, планування та інфраструктура поруч. Під час вибору приватного будинку додатково потрібно оцінити стан даху, фундаменту, опалення, водопостачання та земельної ділянки.

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