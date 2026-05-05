Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Власники житла в Україні оновили ціни: де оренда "злетіла” на 63%

Власники житла в Україні оновили ціни: де оренда "злетіла” на 63%

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 14:32
Оренда квартир в Україні: де у травні 2026 року ціни виросли на 63%
Родина серед коробок, документи та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ринок оренди житла в Україні у 2026 році продовжив зростання. У більшості великих міст ціни піднялися, а в окремих регіонах стрибок виявився особливо різким.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на дані порталу ЛУН розповідає про динаміку цін на оренду однокімнатних квартир у травні.

Де оренда квартир подорожчала найбільше

Найбільший ріст зафіксовано у Харкові — плюс 63% за рік. Середня вартість оренди тут досягла 6 500 грн. Майже такий самий відсоток (60%) зростання показало Запоріжжя, де ціни піднялися до 8 000 грн. Це зростання аналітики пояснюють поступовим поверненням людей та стабілізацією локального попиту на бюджетне житло.

Також суттєве подорожчання відбулося в Івано-Франківську та Черкасах — понад 30%. У Вінниці та Тернополі ціни зросли приблизно на чверть. 
Менш різка, але стабільна динаміка спостерігається в Одесі, Львові, Чернівцях та Ужгороді.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири

Станом на 4 травня 2026 року ціни суттєво відрізняються залежно від міста. Ужгород утримує лідерство за вартістю — понад 22 тисячі гривень. Львів та Київ також залишаються дорогими — близько 20 тисяч і 18 тисяч відповідно.

Читайте також:

Середній сегмент формують Івано-Франківськ, Луцьк та Чернівці з цінами від 15 до 17 тисяч гривень. Найдоступніші варіанти залишаються у прифронтових або менш активних ринках — зокрема, у Харкові.

 

- фото 1
Ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Податок на оренду житла

Український ринок оренди нерухомості майже повністю перебуває в "тіні", оскільки власникам квартир фінансово невигідно працювати офіційно. Наразі сумарне податкове навантаження сягає 23%, що змушує орендодавців приховувати свої реальні прибутки, нагадала в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми. Поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди", — зазначила вона. 

Масштаби проблеми підтверджує статистика, згідно з якою лише 900 українців офіційно задекларували доходи від здачі житла за рік. Голова профільного комітету переконана, що шлях до легалізації лежить через економічні стимули, а не через адміністративний тиск чи штучні обмеження вартості. Попереджаючи про ризики втручання в ціноутворення, вона додала: "Як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів". 

Таким чином влада схиляється до ліберальної моделі, де зниження податків стане головним інструментом виведення ринку з тіні.

Як повідомляли Новини.LIVE, попри песимістичні очікування експертів, вітчизняна нерухомість адаптувалася до нових реалій через кардинальне зміщення акцентів. Основний орендний попит тепер концентрується в тилових логістичних центрах, що спровокувало небувалий ажіотаж і дефіцит вільних площ у цих областях. 

Також Новини.LIVE розповідали, що пошук квартири в Україні лише на перший погляд здається справою кількох кліків, хоча насправді це справжня лотерея з купою підводних каменів. Нерідко навіть після виснажливих оглядів орендарі опиняються в оселі, де побутові негаразди вилазять уже після підписання угоди. Коли ж ключі на руках, а речі розпаковані, виправляти помилки вибору стає занадто пізно й дорого.

ціни на квартири оренда оренда житла
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації