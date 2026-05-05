Оренда квартир в Україні: де у травні 2026 року ціни виросли на 63%

Родина серед коробок, документи та будинок у Києві.

Ринок оренди житла в Україні у 2026 році продовжив зростання. У більшості великих міст ціни піднялися, а в окремих регіонах стрибок виявився особливо різким.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на дані порталу ЛУН розповідає про динаміку цін на оренду однокімнатних квартир у травні.

Де оренда квартир подорожчала найбільше

Найбільший ріст зафіксовано у Харкові — плюс 63% за рік. Середня вартість оренди тут досягла 6 500 грн. Майже такий самий відсоток (60%) зростання показало Запоріжжя, де ціни піднялися до 8 000 грн. Це зростання аналітики пояснюють поступовим поверненням людей та стабілізацією локального попиту на бюджетне житло.

Також суттєве подорожчання відбулося в Івано-Франківську та Черкасах — понад 30%. У Вінниці та Тернополі ціни зросли приблизно на чверть.

Менш різка, але стабільна динаміка спостерігається в Одесі, Львові, Чернівцях та Ужгороді.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири

Станом на 4 травня 2026 року ціни суттєво відрізняються залежно від міста. Ужгород утримує лідерство за вартістю — понад 22 тисячі гривень. Львів та Київ також залишаються дорогими — близько 20 тисяч і 18 тисяч відповідно.

Середній сегмент формують Івано-Франківськ, Луцьк та Чернівці з цінами від 15 до 17 тисяч гривень. Найдоступніші варіанти залишаються у прифронтових або менш активних ринках — зокрема, у Харкові.

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Податок на оренду житла

Український ринок оренди нерухомості майже повністю перебуває в "тіні", оскільки власникам квартир фінансово невигідно працювати офіційно. Наразі сумарне податкове навантаження сягає 23%, що змушує орендодавців приховувати свої реальні прибутки, нагадала в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми. Поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди", — зазначила вона.

Масштаби проблеми підтверджує статистика, згідно з якою лише 900 українців офіційно задекларували доходи від здачі житла за рік. Голова профільного комітету переконана, що шлях до легалізації лежить через економічні стимули, а не через адміністративний тиск чи штучні обмеження вартості. Попереджаючи про ризики втручання в ціноутворення, вона додала: "Як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів".

Таким чином влада схиляється до ліберальної моделі, де зниження податків стане головним інструментом виведення ринку з тіні.

