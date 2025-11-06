Хто має право на частку у квартирі та в яких випадках — правила у 2025 році

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Питання права власності на нерухомість, особливо коли вона є спільним, завжди залишається гострим. У 2025 році українське законодавство чітко визначає коло осіб, які можуть законно претендувати на частку в квартирі.

Це регулюється передусім Цивільним кодексом (ЦК) та Сімейним кодексом (СК).

Хто має частку у квартирі після шлюбу

Квартира, придбана під час офіційно зареєстрованого шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя (ст. 60 Сімейного кодексу). Формальність, на кого оформлено право власності, не має значення.

Під час розлучення майно ділиться порівну — кожен із подружжя отримує по 1/2 квартири (ст. 70 СК України). Однак суд може відступити від рівності часток, якщо один із подружжя дбав про дітей або не мав змоги заробляти.

"Винятки чітко визначені законом: усе, що було набуте до шлюбу, отримане у спадок чи подароване, є особистою власністю й не ділиться", — наголошують у Міністерстві юстиції.

Хто має право на частину квартири у спадок

Якщо власник квартири помирає, право на частку переходить спадкоємцям. Спадкування регулюється шостою книгою Цивільного кодексу України.

Якщо заповіту немає, спадкування відбувається за законом. У першу чергу право мають діти, чоловік або дружина та батьки померлого (ст. 1261-1265 ЦК України). Частки між ними рівні.

Якщо таких спадкоємців немає, до спадкування переходять родичі наступних черг — брати, сестри, бабусі, дідусі.

Окремо закон гарантує обов’язкову частку у спадщині для неповнолітніх чи непрацездатних родичів. Вони отримують половину частки, яку мали б за законом, навіть якщо заповіт їх не згадує (ст. 1241 ЦК України).

Хто має право на частку у приватизованій квартирі

Право на частку виникає також у результаті приватизації державного житла. Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", усі, хто був зареєстрований у квартирі під час приватизації, мають рівні права власності.

Якщо хтось свідомо відмовився від участі у приватизації, він зберігає право проживання, але не власності. Частки тих, хто брав участь, визнаються рівними. Це означає, що кожен стає співвласником із юридично закріпленими правами.

Хто може отримати частку у квартирі за договором або рішенням суду

Закон допускає й інші способи набуття частки у квартирі. Власник може передати частину майна іншій особі за договором дарування або купівлі-продажу.

Крім того, суд може встановити або визнати право власності на частку у випадках поділу майна, визнання шлюбу недійсним чи виділу частки в натурі.

Спільна часткова власність також передбачає, що кожен учасник має визначену частку (наприклад, 1/3 або 1/4). Таке право фіксується під час купівлі або документально підтверджується угодою сторін (ст. 356-358 ЦК України).

