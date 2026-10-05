Дорофєєва, Кароль і Данилко: які рішення в їхніх оселях дивують найбільше (фото)

Тіна Кароль співає на концерті. Фото: УНІАН

Українські знаменитості обирають для своїх осель не лише дорогі меблі та великі площі. У їхніх будинках і квартирах можна побачити бетон, цеглу, панорамні вікна, відкриті кухні, гардеробні та багатофункціональні кімнати. Частину таких рішень можна повторити й у звичайній квартирі, хоча бюджет на їх реалізацію буде суттєво відрізнятися.

Новини.LIVE зібрали, які інтер'єрні рішення обирають українські зірки для своїх осель та що з них можна повторити у власному житлі.

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Тіна Кароль — світло, дерево та функціональність

Будинок Тіни Кароль оформлений переважно у світлих і теплих відтінках. У просторі багато білого кольору, дерева, живих рослин та декоративних елементів. На кухні використані металеві поверхні, зокрема для техніки, гарнітура та острова.

Окреме місце займає гардеробна, яку співачка показувала під час екскурсії будинком. Такий підхід демонструє ще одну тенденцію у великих будинках — виділяти окремі приміщення не лише під спальні чи вітальні, а й під зберігання речей.

У меншому житлі подібне рішення можна реалізувати без окремої кімнати. Наприклад, замість масивних шаф можна передбачити вбудовану систему зберігання від підлоги до стелі. Це дозволяє використовувати площу ефективніше та не перевантажувати кімнату меблями.

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Надя Дорофєєва — індустріальний стиль

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін живуть в орендованій квартирі в центрі Києва. Простір оформлений у темних відтінках із помітними індустріальними елементами. У кухні-студії переважають чорні та темно-сірі матові поверхні, а у вітальні можна побачити бетонні стіни, темне дерево та великі вікна.

Окрему атмосферу створюють цегляна стіна, електронний камін, відкриті книжкові полиці та мінімалістичні меблі. Таке оформлення демонструє, що дорогий вигляд інтер'єру не обов'язково залежить від великої кількості декору.

Для звичайної квартири частину таких рішень можна адаптувати: наприклад, використати декоративний бетон або цеглу лише на одній стіні, а замість великої кількості меблів залишити більше відкритого простору.

Андрій Данилко — максимум площі в історичному будинку

Андрій Данилко обрав зовсім інший підхід до житла. Артист мешкає в історичному будинку на Хрещатику, а для створення великого житлового простору свого часу придбав кілька сусідніх квартир і об'єднав їх.

За даними публічних матеріалів, йдеться про багаторівневі апартаменти з великою кількістю кімнат та санвузлів. Сам факт об'єднання квартир цікавий із погляду нерухомості: іноді власники збільшують житлову площу не переїздом у новий будинок, а зміною планування вже придбаного житла.

Втім, такий варіант не є простим ремонтом. Об'єднання квартир, особливо в історичному будинку, може вимагати дотримання технічних та юридичних вимог. Тому повторювати рішення знаменитості без перевірки можливості перепланування не варто.

Катерина Тишкевич — ремонт поступово

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк придбали будинок у межах Києва приблизно за 113 тисяч доларів. Подружжя розповідало, що житло потребує значного оновлення, тому ремонт вони роблять поступово.

У будинку є кухня-вітальня, спальня, гостьова кімната, мансардний поверх і тераса. Частина приміщень ще перебуває в процесі облаштування, а спальня на момент розповіді пари була однією з найбільш завершених кімнат.

Цей приклад показує протилежний підхід до облаштування житла: не обов'язково робити весь ремонт одразу. Власники можуть спочатку привести до ладу приміщення, якими користуються щодня, а решту робіт виконувати поступово відповідно до фінансових можливостей.

Які рішення можна повторити у звичайній квартирі

Досвід знаменитостей показує кілька універсальних прийомів. Темні кольори та бетон можуть створити виразний інтер'єр навіть без великої кількості декору, світлі відтінки та дерево роблять простір візуально легшим, а продумані системи зберігання допомагають використовувати кожен квадратний метр.

Водночас найбільші витрати часто пов'язані не з окремою декоративною деталлю, а з площею житла, переплануванням, якістю матеріалів, меблями на замовлення та складністю ремонтних робіт.

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