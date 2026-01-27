єОселя для військових — які пільги та умови іпотеки у 2026 році

Українські військові. Фото: president.gov.ua

З початку 2026 року державна іпотечна програма "єОселя" отримала важливі зміни для військовослужбовців. Уряд розширив пільгові умови, зробивши іпотеку під 3% річних доступною не лише для контрактників, а й для мобілізованих.

Це рішення спрямоване на довгострокову підтримку тих, хто захищає країну, та їхніх родин, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

єОселя для військових

Ключове оновлення програми — єдина пільгова ставка 3% річних для всіх категорій військових. Банки вже почали оформлювати перші кредити за новими правилами.

Один із таких прикладів — мобілізований у 2023 році Петро Сидоришин, який разом із дружиною зміг придбати квартиру в Рівному.

"Ми поступово адаптуємо єОселю до реальних потреб людей", — зазначила Свириденко.

Обмеження площі житла

Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, держава встановила чіткі межі щодо метражу житла:

квартира — до 115,5 кв. м;

будинок — до 125,5 м.

Такі вимоги дозволяють зосередити підтримку саме на базових житлових потребах сімей.

Результати програми "єОселя" для військових

За весь час дії єОселі власне житло придбали 23 039 українських родин. Загальна сума виданих іпотек перевищила 39,7 млрд грн. Із них 11 185 кредитів отримали саме військовослужбовці.

"Уряд і надалі оновлюватиме умови програми відповідно до реалій часу", — підкреслила Свириденко.

Як подати заявку військовим для участі в єОселі

Подати заявку на іпотеку можна онлайн за кілька хвилин через застосунок "Дія". Програма діє також для поліцейських, лікарів, учителів, науковців, ветеранів, членів їхніх сімей та ВПО, з перспективою подальшого розширення.

Раніше ми розповідали, де купівля житла за єОселею стала дешевшою за оренду квартири. А також, скільки треба заробляти для купівлі житла за єОселею.