Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості єОселя для військових — які пільги по іпотеці існують у 2026 році

єОселя для військових — які пільги по іпотеці існують у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 20:42
єОселя для військових — які пільги та умови іпотеки у 2026 році
Українські військові. Фото: president.gov.ua

З початку 2026 року державна іпотечна програма "єОселя" отримала важливі зміни для військовослужбовців. Уряд розширив пільгові умови, зробивши іпотеку під 3% річних доступною не лише для контрактників, а й для мобілізованих. 

Це рішення спрямоване на довгострокову підтримку тих, хто захищає країну, та їхніх родин, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

єОселя для військових

Ключове оновлення програми — єдина пільгова ставка 3% річних для всіх категорій військових. Банки вже почали оформлювати перші кредити за новими правилами.

Один із таких прикладів — мобілізований у 2023 році Петро Сидоришин, який разом із дружиною зміг придбати квартиру в Рівному.

"Ми поступово адаптуємо єОселю до реальних потреб людей", — зазначила Свириденко.

Обмеження площі житла

Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, держава встановила чіткі межі щодо метражу житла:

  • квартира — до 115,5 кв. м;
  • будинок — до 125,5 м.

Такі вимоги дозволяють зосередити підтримку саме на базових житлових потребах сімей.

Результати програми "єОселя" для військових

За весь час дії єОселі власне житло придбали 23 039 українських родин. Загальна сума виданих іпотек перевищила 39,7 млрд грн. Із них 11 185 кредитів отримали саме військовослужбовці.

"Уряд і надалі оновлюватиме умови програми відповідно до реалій часу", — підкреслила Свириденко.

Як подати заявку військовим для участі в єОселі

Подати заявку на іпотеку можна онлайн за кілька хвилин через застосунок "Дія". Програма діє також для поліцейських, лікарів, учителів, науковців, ветеранів, членів їхніх сімей та ВПО, з перспективою подальшого розширення.

Раніше ми розповідали, де купівля житла за єОселею стала дешевшою за оренду квартири. А також, скільки треба заробляти для купівлі житла за єОселею.

іпотека військові єОселя купити квартиру українські військові
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації