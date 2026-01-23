Оренда квартири — за що можуть виселити навіть при вчасній оплаті

Чоловік з коробками. Фото: Freepik

Багато хто впевнений: якщо гроші за оренду квартири віддані вчасно, виставити за двері ніхто не має права. Насправді це не зовсім так.

Хоча закон в Україні на боці орендаря, існують ситуації, коли власник може розірвати договір навіть без фінансових претензій, зазначає адвокат Ірена Найда.

Головне, що треба запам'ятати: просто так змінити замки та виставити ваши речі в під’їзд господар не має права. Будь-яке примусове виселення — це виключно судова процедура. Самовільні дії власника є незаконними, і на це варто тиснути в переговорах.

Коли закон дозволяє власнику піти до суду

Навіть ідеальний платіжний баланс не врятує, якщо мають місце порушення, прописані в Цивільному та Житловому кодексах. Суд може прийняти сторону орендодавця, якщо ви:

Перетворили квартиру на офіс чи склад. Житло має використовуватися тільки для проживання. Якщо замість спальні у вас майстерня чи шоурум — це пряме порушення призначення приміщення. "Кошмарите" сусідів. Постійні вечірки, шум уночі або антисанітарія — це те, що юристи називають "порушенням правил співжиття". Згідно з Житловим кодексом, якщо проживання інших осіб стає неможливим через вашу поведінку, право на оренду можна втратити. Робите ремонт без дозволу. Знесли стіну чи об'єднали балкон з кімнатою? Якщо це не було погоджено письмово, власник має право вимагати розірвання договору через суд на підставі ст. 825 ЦК України. Просто закінчився строк. Якщо в договорі стоїть дата 31 грудня, а ви не підписали додаткову угоду про продовження, перебування у квартирі з 1 січня вже не має законних підстав.

Буває й так, що договір взагалі визнають недійсним. Наприклад, якщо його підписала не дружина власника (яка є співвласницею), а лише він сам, або якщо підпис виявився підробленим. У такому разі папірець перетворюється на звичайний аркуш, і право проживання анулюється.

