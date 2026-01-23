Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Вчасна оплата не допоможе — за що негайно виселяють з житла

Вчасна оплата не допоможе — за що негайно виселяють з житла

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 14:32
Оренда квартири — за що можуть виселити навіть при вчасній оплаті
Чоловік з коробками. Фото: Freepik

Багато хто впевнений: якщо гроші за оренду квартири віддані вчасно, виставити за двері ніхто не має права. Насправді це не зовсім так. 

Хоча закон в Україні на боці орендаря, існують ситуації, коли власник може розірвати договір навіть без фінансових претензій, зазначає адвокат Ірена Найда.

Реклама
Читайте також:

Головне, що треба запам'ятати: просто так змінити замки та виставити ваши речі в під’їзд господар не має права. Будь-яке примусове виселення — це виключно судова процедура. Самовільні дії власника є незаконними, і на це варто тиснути в переговорах.

Коли закон дозволяє власнику піти до суду

Навіть ідеальний платіжний баланс не врятує, якщо мають місце порушення, прописані в Цивільному та Житловому кодексах. Суд може прийняти сторону орендодавця, якщо ви:

  1. Перетворили квартиру на офіс чи склад. Житло має використовуватися тільки для проживання. Якщо замість спальні у вас майстерня чи шоурум — це пряме порушення призначення приміщення.
  2. "Кошмарите" сусідів. Постійні вечірки, шум уночі або антисанітарія — це те, що юристи називають "порушенням правил співжиття". Згідно з Житловим кодексом, якщо проживання інших осіб стає неможливим через вашу поведінку, право на оренду можна втратити.
  3. Робите ремонт без дозволу. Знесли стіну чи об'єднали балкон з кімнатою? Якщо це не було погоджено письмово, власник має право вимагати розірвання договору через суд на підставі ст. 825 ЦК України.
  4. Просто закінчився строк. Якщо в договорі стоїть дата 31 грудня, а ви не підписали додаткову угоду про продовження, перебування у квартирі з 1 січня вже не має законних підстав.

Буває й так, що договір взагалі визнають недійсним. Наприклад, якщо його підписала не дружина власника (яка є співвласницею), а лише він сам, або якщо підпис виявився підробленим. У такому разі папірець перетворюється на звичайний аркуш, і право проживання анулюється.

Раніше ми розповідали, як поскаржитись до податкової за незаконну оренду житла без договору. А також, які ціни на оренду будинків під Києвом у січні 2026 року.

нерухомість житло оренда договір квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації