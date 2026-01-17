Оренда будинку в селі під Києвом — які ціни взимку 2026 року

Будинок під Києвом — які ціни на оренду житла взимку 2026 року
Цієї зими попит на життя за містом залишається стабільно високим. Багато хто шукає тиші та автономності, тому січень 2026 року приніс свої корективи в цінники оренди будинків під Києвом.
Якщо ви плануєте переїзд, готуйтеся, що найпростіші варіанти в селах на кшталт Великої Димерки чи Бишева. Станом на 17 січня, за даними порталу OLX, ціни стартують від 8 000-10 000 грн за місяць.
Це буде звичайна хата з газовим опаленням, але без сучасного ремонту.
Для тих, хто шукає максимально бюджетні варіанти, варто дивитися на відстань 40-50 км від столиці. У таких населених пунктах як Богуслав або віддалених селах Броварського району можна знайти частину будинку навіть за 6 000-7 000 грн.
Проте враховуйте витрати на дорогу та опалення, яке в старих будинках може "з’їдати" чималу суму.
Оренда котеджу з генератором
Найпопулярніший запит сьогодні — автономність. Будинки в Ірпені, Бучі чи Крюківщині з встановленими інверторами або генераторами коштують суттєво дорожче.
Середній чек на сучасний дуплекс або невеликий котедж площею до 100 кв. м становить 20 000-35 000 грн.
Власники часто включають обслуговування системи живлення у вартість або просять окрему заставу за техніку.
Оренда елітної нерухомості під Києвом
Преміальний сегмент у січні 2026 року теж не стоїть на місці. Села на кшталт Козина, Зазим’я чи Гореничів пропонують маєтки з власними укриттями, басейнами та великими територіями. Тут ціни починаються від 60 000 грн і можуть сягати 150 000 грн і вище.
Основний акцент зараз робиться саме на безпеці (наявність облаштованого підвалу) та повному енергозабезпеченні.
Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, життя в селі під час зими може бути складнішим, ніж здається на перший погляд. І перш ніж збирати валізи, варто розуміти всі ризики.
"У селі також можуть бути перебої з електропостачанням або газом. Часто інфраструктура сільських населених пунктів слабша, мережі — старіші, резервні джерела живлення менш доступні", — розповіла Куць.
Також під час довгострокових відключень світла варто подбати про запаси палива чи газу.
