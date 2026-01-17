Оренда будинку в селі під Києвом — які ціни взимку 2026 року

Приватний будинок. Фото: Freepik

Цієї зими попит на життя за містом залишається стабільно високим. Багато хто шукає тиші та автономності, тому січень 2026 року приніс свої корективи в цінники оренди будинків під Києвом.

Якщо ви плануєте переїзд, готуйтеся, що найпростіші варіанти в селах на кшталт Великої Димерки чи Бишева. Станом на 17 січня, за даними порталу OLX, ціни стартують від 8 000-10 000 грн за місяць.

Це буде звичайна хата з газовим опаленням, але без сучасного ремонту.

Будинок під Києвом за 9 000 грн. Фото: OLX

Для тих, хто шукає максимально бюджетні варіанти, варто дивитися на відстань 40-50 км від столиці. У таких населених пунктах як Богуслав або віддалених селах Броварського району можна знайти частину будинку навіть за 6 000-7 000 грн.

Будинок під Києвом за 4 000 грн. Фото: OLX

Проте враховуйте витрати на дорогу та опалення, яке в старих будинках може "з’їдати" чималу суму.

Оренда котеджу з генератором

Найпопулярніший запит сьогодні — автономність. Будинки в Ірпені, Бучі чи Крюківщині з встановленими інверторами або генераторами коштують суттєво дорожче.

Середній чек на сучасний дуплекс або невеликий котедж площею до 100 кв. м становить 20 000-35 000 грн.

Будинок під Києвом за 40 000 грн. Фото: OLX

Власники часто включають обслуговування системи живлення у вартість або просять окрему заставу за техніку.

Оренда елітної нерухомості під Києвом

Преміальний сегмент у січні 2026 року теж не стоїть на місці. Села на кшталт Козина, Зазим’я чи Гореничів пропонують маєтки з власними укриттями, басейнами та великими територіями. Тут ціни починаються від 60 000 грн і можуть сягати 150 000 грн і вище.

Будинок під Києвом за 65 000 грн. Фото: OLX

Основний акцент зараз робиться саме на безпеці (наявність облаштованого підвалу) та повному енергозабезпеченні.

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, життя в селі під час зими може бути складнішим, ніж здається на перший погляд. І перш ніж збирати валізи, варто розуміти всі ризики.

"У селі також можуть бути перебої з електропостачанням або газом. Часто інфраструктура сільських населених пунктів слабша, мережі — старіші, резервні джерела живлення менш доступні", — розповіла Куць.

Також під час довгострокових відключень світла варто подбати про запаси палива чи газу.

Раніше ми розповідали, на якій відстані від приватного будинку дозволено ставити генератор. А також, чи можна українцям зимувати на дачі.