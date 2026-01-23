Аренда квартиры — за что могут выселить даже при своевременной оплате

Мужчина с коробками. Фото: Freepik

Многие уверены: если деньги за аренду квартиры отданы вовремя, выставить за дверь никто не имеет права. На самом деле это не совсем так.

Хотя закон в Украине на стороне арендатора, существуют ситуации, когда собственник может расторгнуть договор даже без финансовых претензий, отмечает адвокат Ирэна Найда.

Главное, что надо запомнить: просто так сменить замки и выставить ваши вещи в подъезд хозяин не имеет права. Любое принудительное выселение — это исключительно судебная процедура. Самовольные действия владельца являются незаконными, и на это стоит давить в переговорах.

Когда закон позволяет собственнику пойти в суд

Даже идеальный платежный баланс не спасет, если имеют место нарушения, прописанные в Гражданском и Жилищном кодексах. Суд может принять сторону арендодателя, если вы:

Превратили квартиру в офис или склад. Жилье должно использоваться только для проживания. Если вместо спальни у вас мастерская или шоурум — это прямое нарушение назначения помещения. "Кошмарите" соседей. Постоянные вечеринки, шум ночью или антисанитария - это то, что юристы называют "нарушением правил общежития". Согласно Жилищному кодексу, если проживание других лиц становится невозможным из-за вашего поведения, право на аренду можно потерять. Делаете ремонт без разрешения. Снесли стену или объединили балкон с комнатой? Если это не было согласовано письменно, собственник имеет право требовать расторжения договора через суд на основании ст. 825 ГК Украины. Просто истек срок. Если в договоре стоит дата 31 декабря, а вы не подписали дополнительное соглашение о продлении, пребывание в квартире с 1 января уже не имеет законных оснований.

Бывает и так, что договор вообще признают недействительным. Например, если его подписала не жена собственника (которая является совладелицей), а только он сам, или если подпись оказалась поддельной. В таком случае бумажка превращается в обычный лист, и право проживания аннулируется.

