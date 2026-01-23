Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Своевременная оплата не поможет — за что сразу выселяют из жилья

Своевременная оплата не поможет — за что сразу выселяют из жилья

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:32
Аренда квартиры — за что могут выселить даже при своевременной оплате
Мужчина с коробками. Фото: Freepik

Многие уверены: если деньги за аренду квартиры отданы вовремя, выставить за дверь никто не имеет права. На самом деле это не совсем так.

Хотя закон в Украине на стороне арендатора, существуют ситуации, когда собственник может расторгнуть договор даже без финансовых претензий, отмечает адвокат Ирэна Найда.

Реклама
Читайте также:

Главное, что надо запомнить: просто так сменить замки и выставить ваши вещи в подъезд хозяин не имеет права. Любое принудительное выселение — это исключительно судебная процедура. Самовольные действия владельца являются незаконными, и на это стоит давить в переговорах.

Когда закон позволяет собственнику пойти в суд

Даже идеальный платежный баланс не спасет, если имеют место нарушения, прописанные в Гражданском и Жилищном кодексах. Суд может принять сторону арендодателя, если вы:

  1. Превратили квартиру в офис или склад. Жилье должно использоваться только для проживания. Если вместо спальни у вас мастерская или шоурум — это прямое нарушение назначения помещения.
  2. "Кошмарите" соседей. Постоянные вечеринки, шум ночью или антисанитария - это то, что юристы называют "нарушением правил общежития". Согласно Жилищному кодексу, если проживание других лиц становится невозможным из-за вашего поведения, право на аренду можно потерять.
  3. Делаете ремонт без разрешения. Снесли стену или объединили балкон с комнатой? Если это не было согласовано письменно, собственник имеет право требовать расторжения договора через суд на основании ст. 825 ГК Украины.
  4. Просто истек срок. Если в договоре стоит дата 31 декабря, а вы не подписали дополнительное соглашение о продлении, пребывание в квартире с 1 января уже не имеет законных оснований.

Бывает и так, что договор вообще признают недействительным. Например, если его подписала не жена собственника (которая является совладелицей), а только он сам, или если подпись оказалась поддельной. В таком случае бумажка превращается в обычный лист, и право проживания аннулируется.

Ранее мы рассказывали, как пожаловаться в налоговую за незаконную аренду жилья без договора. А также, какие цены на аренду домов под Киевом в январе 2026 года.

недвижимость жилье аренда договор квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации