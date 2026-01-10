Оренда житла — коли наймач зобов'язаний зробити ремонт

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

В Україні оренда житла завжди пов’язана з відповідальністю за чуже майно. Питання ремонту найчастіше стає причиною конфліктів, адже орендар живе у квартирі щодня, а власник відповідає за її стан у довгостроковій перспективі. Українське законодавство чітко розмежовує ці обов’язки і дозволяє власнику вимагати ремонт лише у визначених випадках.

За загальним правилом, поточний ремонт покладається на орендаря — це прямо передбачено статтею 819 Цивільного кодексу України.

Реклама

Читайте також:

"Поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом", — сказано у документі.

Йдеться про дрібні пошкодження, які виникають під час звичайного користування житлом.

До такого ремонту зазвичай належать:

заміна зламаних розеток або вимикачів;

усунення подряпин чи плям на стінах;

ремонт дверних ручок або фурнітури.

Коли орендар зобов’язаний платити за ремонт

Власник має законне право вимагати від орендаря відновлення квартири, якщо майно було зіпсоване з вини мешканця. ЦКУ прямо вказує, що "наймач зобов’язаний усунути погіршення речі, які сталися з його вини". Саме тому важливо відрізняти природний знос від пошкодження.

Природний знос — це наслідок часу, а не дій людини. Натомість зламані меблі, тріщини після самовільного перепланування або зміна інтер’єру без згоди власника можуть стати підставою для вимоги ремонту або компенсації.

Капітальний ремонт і відповідальність власника

Капітальний ремонт не є обов’язком орендаря, якщо інше не передбачено договором. Заміна труб, ремонт несучих конструкцій чи вікон залишається зоною відповідальності власника. Це правило діє навіть тоді, коли поломка створює незручності для мешканців.

Як уникнути конфліктів у майбутньому

Найкращий спосіб захистити себе — зафіксувати стан квартири при заселенні, радять юристи Безоплатної правничої допомоги.

Акт приймання з описом і фото допоможе уникнути необґрунтованих претензій. Прозорі домовленості та дотримання закону дозволять зберегти не лише кошти, а й нормальні відносини між орендарем і власником.

Що ще варто знати українцям

Як зазначила рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у 2026 році очікується подальше подорожчання оренди на 10-20%, хоча динаміка дещо сповільниться порівняно з минулими періодами. Це зумовлено адаптацією ринку до актуальних економічних реалій та впливом сезонних чинників.

Раніше ми розповідали, які саме договори оренди житла обов'язково потрібно завіряти у нотаріуса. А також, за які комунальні послуги має платити орендодавець, а не наймач житла.