Чи дає прописка право на частину нерухомості

Чи робить реєстрація співвласником майна. Фото: Freepik

Реєстрація місця проживання (яку ми всі звикли називати "пропискою") часто сприймається як крок до майнових прав. Насправді це різні юридичні площини.

Прописка фіксує адресу, але не створює права власності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Реклама

Читайте також:

"Факт реєстрації у квартирі або будинку не наділяє вас правом власності на нього. Ні на все житло, ні на половину, ні на якусь його частку. Крапка", — підкреслює він.

Право власності виникає лише на підставі договору купівлі продажу, дарування, спадкування чи іншого правочину. Дані про власника містяться у державному реєстрі, і саме ця інформація має юридичне значення.

Чи може тривале проживання дати частку у житлі

Поширений міф — якщо людина роками мешкає у квартирі, вона зможе претендувати на частину майна. Але закон не пов’язує тривалість проживання з автоматичним набуттям права власності.

"Навіть факт вашого тривалого проживання в чужій квартирі не зробить вас власником якоїсь його частини. Це так не працює", — пояснює Сімутін.

У житла є визначений власник, який володіє ним у повному обсязі, доки не відчужить частку офіційно.

Чи може власник виписати без згоди

Сімутін нагадує, що з 1 грудня 2021 року діє закон "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні". Він дозволив власнику зняти особу з реєстрації у позасудовому порядку.

"Із 01.12.2021 року власник житла уповноважений виписати особу самостійно без її згоди", — зазначає адвокат.

Таким чином, прописка не дає частки у нерухомості, а всі питання щодо майна вирішуються виключно через правочини та державну реєстрацію. Такий підхід дозволить уникнути хибних очікувань і конфліктів у майбутньому.

Що ще треба знати українцям

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив нюанси розподілу житла, акцентуючи на різниці між спільною сумісною та частковою власністю. За його словами, часто власники навіть не підозрюють про відсутність чітких меж свого майна.

"Адже у спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину своєю до моменту офіційного поділу", — каже експерт.

За його словами, оптимальним виходом із ситуації залишається нотаріально завірена мирна угода, яка дозволяє уникнути виснажливих судових процесів. Альтернативою може стати виділення частки в натурі з окремим входом та комунікаціями, проте на практиці це реалізувати вкрай складно.

Козляк зауважує, що технічно це "вдається далеко не завжди, особливо якщо ми говоримо про звичайну панельну багатоповерхівку". Зрештою, успішний поділ нерухомості залежить від дотримання будівельних норм та готовності сторін до конструктивного діалогу.

Як повідомлялось, хоча цифровізація змінила правила гри, навколо реєстрації місця проживання досі вистачає хибних уявлень. Багато людей помилково вважають, що наявність прописки гарантує їм довічне право на житло та надійно захищає від примусового виселення.

Також ми розповідали, що багато хто сприймає реєстрацію в оселі родичів лише як бюрократичну формальність для отримання листів чи паперів. Проте юристи наголошують, що цей крок має суттєві правові наслідки, зокрема це стосується прав невістки на проживання в будинку свекрухи.