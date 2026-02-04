Дизайн інтер'єру зірки — як вітальня Джулії Робертс змусила переглянути тренди (фото)

Джулія Робертс. Фото: Reuters

Дизайнери нещодавно звернули увагу на вітальню акторки Джулії Робертс. Простір виглядає стримано, навіть скромно, але саме в цьому криється його сила.

Білі стінові панелі, натуральна дерев’яна підлога та мінімалістичні меблі створюють інтер’єр, який не залежить від модних хвиль, пише видання Homes & Gardens.

Білий і дерево в інтер’єрі

Поєднання світлих стін і темного натурального дерева створює баланс між свіжістю та теплом. У вітальні Робертс немає зайвих деталей — текстури виходять на перший план, а простір дихає. Саме контраст, а не декор, формує елегантність.

Джулія Робертс у вітальні. Фото: juliaroberts/Instagram

Чому дизайнери називають цю вітальню універсальною

Фахівці наголошують, що така палітра підходить майже для будь-якого приміщення — від вітальні до спальні. Вона легко адаптується під різні стилі та не втрачає актуальності з роками.

"Поєднання білого кольору фарби та дерев’яних акцентів є одним із найвитриваліших дизайнерських рішень. Цей дует органічно поєднує вишуканість і природне тепло", — пояснює дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Вітальня Джулії Робертс. Фото: James French

Які рішення варто взяти на замітку для свого дому

Щоб досягти схожого ефекту, дизайнери радять зосередитись на базових елементах:

світлі стіни без складних відтінків;

натуральне дерево з вираженою текстурою.

Також важливо уникати перевантаження простору аксесуарами, дозволяючи матеріалам "говорити" самостійно.

Чому інтер’єр Джулії Робертс залишатиметься актуальним

Цей простір доводить, що елегантність і комфорт можуть співіснувати без зусиль. Вітальня не намагається вразити — вона запрошує розслабитись. І саме тому, як зазначають дизайнери, білий і дерево ще довго залишатимуться символом позачасового дому.

