Дизайн інтер'єру зірки — як вітальня Джулії Робертс змусила переглянути тренди (фото)

Що у вітальні Джулії Робертс робить інтер'єр позачасовим (фото)
Дизайнери нещодавно звернули увагу на вітальню акторки Джулії Робертс. Простір виглядає стримано, навіть скромно, але саме в цьому криється його сила.
Білі стінові панелі, натуральна дерев’яна підлога та мінімалістичні меблі створюють інтер’єр, який не залежить від модних хвиль, пише видання Homes & Gardens.
Білий і дерево в інтер’єрі
Поєднання світлих стін і темного натурального дерева створює баланс між свіжістю та теплом. У вітальні Робертс немає зайвих деталей — текстури виходять на перший план, а простір дихає. Саме контраст, а не декор, формує елегантність.
Чому дизайнери називають цю вітальню універсальною
Фахівці наголошують, що така палітра підходить майже для будь-якого приміщення — від вітальні до спальні. Вона легко адаптується під різні стилі та не втрачає актуальності з роками.
"Поєднання білого кольору фарби та дерев’яних акцентів є одним із найвитриваліших дизайнерських рішень. Цей дует органічно поєднує вишуканість і природне тепло", — пояснює дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.
Які рішення варто взяти на замітку для свого дому
Щоб досягти схожого ефекту, дизайнери радять зосередитись на базових елементах:
- світлі стіни без складних відтінків;
- натуральне дерево з вираженою текстурою.
Також важливо уникати перевантаження простору аксесуарами, дозволяючи матеріалам "говорити" самостійно.
Чому інтер’єр Джулії Робертс залишатиметься актуальним
Цей простір доводить, що елегантність і комфорт можуть співіснувати без зусиль. Вітальня не намагається вразити — вона запрошує розслабитись. І саме тому, як зазначають дизайнери, білий і дерево ще довго залишатимуться символом позачасового дому.
