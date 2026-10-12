Дизайн інтер’єру кухні: чому великі столи втрачають популярність і що приходить на зміну

Інтер'єр кухні-студії в будинку. Фото: УНІАН

Великі обідні столи поступаються місцем функціональнішим рішенням у сучасному дизайні кухонь. Замість звичної зони для сімейних обідів власники житла облаштовують кухонні острови та барні стійки, які поєднують місце для приготування їжі, приймання гостей і роботи. Водночас таке планування потребує достатньо простору.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Ofeminin.

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Що ставлять на кухні замість великого столу

Раніше обідній стіл був центральним елементом кухні: за ним не лише їли, а й спілкувалися з родиною, святкували важливі події та проводили час із гостями. Однак сучасні підходи до облаштування житла передбачають багатофункціональність і раціональне використання площі.

Одним із популярних рішень став кухонний острів. Він може слугувати робочою поверхнею, місцем для приготування їжі та зоною для швидких сніданків. Залежно від планування на ньому також розміщують варильну поверхню або мийку.

Ще один варіант — барна стійка. Вона дає змогу організувати місце для їжі, не встановлюючи окремий великий стіл. Також за нею можна працювати з ноутбуком або спілкуватися з гостями, поки готується вечеря.

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Як облаштувати кухню, щоб не втратити комфорт

Перед вибором кухонного острова або барної стійки важливо оцінити площу приміщення та розташування меблів. Масивна конструкція може ускладнити пересування, якщо кухня невелика або має вузький прохід.

Особливу увагу варто приділити глибині стільниці. Як зазначає Ofeminin, для комфортного розміщення ніг сидячих людей барна стійка має виступати за межі кухонних шаф щонайменше на 25–30 сантиметрів. Інакше під час сидіння коліна можуть упиратися в меблі.

Важливо також заздалегідь визначити, скільки людей регулярно користуватимуться кухнею та чи потрібне окреме місце для повноцінних сімейних обідів. Якщо за столом збирається велика родина, повністю відмовлятися від нього лише заради модного інтер'єру може бути недоцільно.

Чи варто відмовлятися від обіднього столу

Кухонний острів або барна стійка можуть стати практичним рішенням для сучасного житла, особливо коли потрібно поєднати кілька функцій в одній зоні. Водночас універсального варіанта для всіх квартир немає: планування має відповідати звичкам мешканців і розміру приміщення

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