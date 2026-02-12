Відео
Головна Ринок нерухомості Відмова у прописці — чому деяким українцям блокують реєстрацію

Відмова у прописці — чому деяким українцям блокують реєстрацію

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 06:12
Коли можуть відмовити в реєстрації місця проживання в Україні — причини та що робити
ЦНАП у Києві. Фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

Попри те, що реєстрація місця проживання (так звана "прописка") через "Дію" стала справою кількох кліків, процедура не завжди проходить гладко. На практиці українці регулярно стикаються з відмовами. 

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал "Дія", найчастіше причиною стає банальна неуважність або неповний пакет документів, проте є й складніші нюанси, пов’язані з військовим обліком та статусом нерухомості.

Читайте також:

Військовий облік та прописка

Станом на лютий 2025 року контроль за актуальністю даних у реєстрі "Оберіг" є критичним. Якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані або інформація про нього застаріла, реєстратор просто не має права підтвердити нову адресу. 

Фактично, без належного обліку в ТЦК шлях до більшості державних послуг, включаючи прописку, наразі закритий.

Проблемна нерухомість під час прописки

Навіть якщо з вашими документами все гаразд, причиною відмови може стати сама оселя. Ось кілька типових ситуацій:

  1. Іпотека. Якщо квартира перебуває під заставою в банку, в реєстрі прав автоматично відображається обтяження. Без офіційного дозволу від фінансової установи прописатися там не дозволять.
  2. Юридичний статус будівлі. Часто проблеми виникають у новобудовах, де будинку ще не присвоєно поштову адресу, або приміщення формально не переведене у житловий фонд. Будь-яка невідповідність у реєстрах призводить до технічної відмови.

Реєстрація неповнолітніх

Окремий блок питань стосується дітей. Самостійно подавати заяву на реєстрацію можна лише з 14 років. Якщо дитина молодша, це мають робити виключно батьки або законні представники. 

Дані в заяві підлітків (від 14 до 18 років) повинні чітко збігатися з інформацією про місце проживання батьків, інакше система заблокує запит через розбіжність даних.

Що робити при відмові у реєстрації місця проживання

Офіційна відмова — це не вирок, а лише вказівка на помилку. Реєстратор зобов'язаний надати письмове або електронне обґрунтування з конкретною причиною.

У більшості випадків проблему можна вирішити так:

  • оновити статус у додатку "Резерв+" або відвідати ТЦК;
  • отримати дозвіл від банку-кредитора або співвласників майна;
  • виправити технічні оддруки в реєстрах, якщо дані були внесені некоректно.

Раніше ми розповідали, скільки людей дозволено прописати у квартирі. Адже хтось боїться, що через "зайвих" людей заберуть житло, а хтось впевнений, що на 30 квадратах не можна зареєструвати більше двох осіб.

Також часто реєстрація у квартирі знайомих чи родичів створює значні труднощі для власників. Тому ми розбирались, чи можливо виписати таких мешканців з житла.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
