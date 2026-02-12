Коли можуть відмовити в реєстрації місця проживання в Україні — причини та що робити

ЦНАП у Києві. Фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

Попри те, що реєстрація місця проживання (так звана "прописка") через "Дію" стала справою кількох кліків, процедура не завжди проходить гладко. На практиці українці регулярно стикаються з відмовами.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал "Дія", найчастіше причиною стає банальна неуважність або неповний пакет документів, проте є й складніші нюанси, пов’язані з військовим обліком та статусом нерухомості.

Військовий облік та прописка

Станом на лютий 2025 року контроль за актуальністю даних у реєстрі "Оберіг" є критичним. Якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані або інформація про нього застаріла, реєстратор просто не має права підтвердити нову адресу.

Фактично, без належного обліку в ТЦК шлях до більшості державних послуг, включаючи прописку, наразі закритий.

Проблемна нерухомість під час прописки

Навіть якщо з вашими документами все гаразд, причиною відмови може стати сама оселя. Ось кілька типових ситуацій:

Іпотека. Якщо квартира перебуває під заставою в банку, в реєстрі прав автоматично відображається обтяження. Без офіційного дозволу від фінансової установи прописатися там не дозволять. Юридичний статус будівлі. Часто проблеми виникають у новобудовах, де будинку ще не присвоєно поштову адресу, або приміщення формально не переведене у житловий фонд. Будь-яка невідповідність у реєстрах призводить до технічної відмови.

Реєстрація неповнолітніх

Окремий блок питань стосується дітей. Самостійно подавати заяву на реєстрацію можна лише з 14 років. Якщо дитина молодша, це мають робити виключно батьки або законні представники.

Дані в заяві підлітків (від 14 до 18 років) повинні чітко збігатися з інформацією про місце проживання батьків, інакше система заблокує запит через розбіжність даних.

Що робити при відмові у реєстрації місця проживання

Офіційна відмова — це не вирок, а лише вказівка на помилку. Реєстратор зобов'язаний надати письмове або електронне обґрунтування з конкретною причиною.

У більшості випадків проблему можна вирішити так:

оновити статус у додатку "Резерв+" або відвідати ТЦК;

отримати дозвіл від банку-кредитора або співвласників майна;

виправити технічні оддруки в реєстрах, якщо дані були внесені некоректно.

