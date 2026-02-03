Скільки людей можна прописати у квартирі в Україні — норми та правила реєстрації у 2026 році

Люди з документами. Фото: Freepik

Навколо реєстрації місця проживання (те, що ми за звичкою називаємо пропискою) досі ходить купа страшилок. Хтось боїться, що через "зайвих" людей заберуть квартиру, а хтось впевнений, що на 30 квадратах не можна зареєструвати більше двох осіб.

Чинне законодавство України, зокрема Закон України "Про надання публічних електронних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання", справді доволі гнучке, але має нюанси, які важливо врахувати наперед.

"Декларування місця проживання особи за адресою житла приватної форми власності здійснюється за згодою власника або співвласників такого житла", — сказано у документі.

Отже, одноосібний власник може зареєструвати будь-яку кількість осіб. Якщо ж квартира у спільній власності, потрібна згода всіх співвласників без винятків.

Чи є ліміт прописаних людей

Коротко: ні, лімітів не існує. У нашому законодавстві немає жодної цифри, яка б забороняла власнику прописати у себе хоч футбольну команду. Головна умова тут одна — згода власника. Якщо ви одноосібний господар житла, то самі вирішуєте, кого реєструвати.

Але є нюанс із "комуналкою": якщо у квартирі немає лічильників на воду чи газ, рахунки за ці послуги будуть рости пропорційно кількості людей. Тож щедра реєстрація родичів може вилетіти в копієчку.

Норми житлової площі на одну людину

Багато хто згадує цифру у 13,65 кв. м на людину. Так, така норма в Житловому кодексі справді є, але вона працює "в інший бік". Ці метри важливі, якщо ви хочете стати в чергу на квартиру або отримати соціальне житло.

Для звичайної реєстрації в ЦНАПі чи через Дію ніхто не буде міряти вашу квартиру рулеткою. Навіть якщо це маленька смарт-квартира на 18 метрів, туди технічно можна прописати хоч п’ятьох осіб — закон це дозволяє.

Як кількість прописаних впливає на витрати

Перед тим як давати згоду на реєстрацію когось у себе, варто пам'ятати про три речі:

Субсидія. Доходи всіх прописаних осіб підсумовуються. Якщо ви пропишете працюючого племінника, вашу субсидію, скоріш за все, скасують або сильно обріжуть. Спільна власність. Якщо у квартири два власники, і один "проти" — реєстрація не відбудеться. Потрібна згода абсолютно всіх співвласників. Військовий облік. Реєстрація місця проживання зараз тісно пов'язана з даними в реєстрі "Оберіг", тому це важливо враховувати чоловікам призовного віку.

Тобто юридичних перепон для "густонаселеної" квартири немає. Головне — довіряти тим, кого ви реєструєте, і бути готовим до цифр у платіжках.

