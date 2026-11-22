Готель у Буковелі. Фото: УНІАН

Вартість проживання у готелях зростає, а середній тариф за одну ніч уже становить 3 675 грн. Найбільше подорожчання зафіксували в Києві та Буковелі. Водночас на популярних туристичних напрямках ціни суттєво відрізняються, зокрема й на відпочинок у Буковелі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані HotelMatrix.

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Як змінилися ціни на готелі в Україні

За даними HotelMatrix за січень-вересень 2026 року, середній тариф на готельний номер в Україні зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Він становив 3 675 грн за ніч.

Найбільше подорожчання зафіксували у двох напрямках:

Київ — на 20,4%;

Буковель — на 21,8%.

В інших популярних туристичних містах зростання було помірнішим. Зокрема, у Львові середній тариф збільшився на 8,1%, а в Одесі — на 14,1%.

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Таким чином, готельне проживання дорожчає в різних частинах країни, хоча темпи зростання залежать від конкретного туристичного напрямку.

Скільки коштує ніч у готелях різних міст

Найвищі тарифи серед чотирьох досліджуваних напрямків зафіксували в Буковелі. За одну ніч там у середньому потрібно заплатити 8 540 грн.

Для порівняння, середні тарифи за січень-вересень 2026 року становили:

Буковель — 8 540 грн;

Львів — 3 490 грн;

Одеса — 3 406 грн;

Київ — 3 020 грн.

Проживання в Буковелі обходиться майже втричі дорожче, ніж у столиці. Різниця між найдорожчим і найдешевшим напрямками становить 5 520 грн за одну ніч.

Водночас Київ продемонстрував найбільше річне зростання середнього тарифу після Буковеля. Це означає, що дорожчими стають не лише курортні готелі, а й проживання у великих містах.

Чому дорожчає готельне проживання

На вартість номерів впливають попит, сезонність, розташування готелю та витрати на його утримання. Зокрема, готельний бізнес змушений враховувати витрати на електроенергію, оплату праці, технічне обслуговування, безпеку та забезпечення автономної роботи.

За словами виконавчої директорки Асоціації готелів та курортів України Антоніни Рябих, підвищення тарифів не означає такого самого зростання прибутковості готелів. Частина додаткових надходжень іде на покриття операційних витрат.

Також важливим показником залишається завантаженість номерного фонду. За даними HotelMatrix, у січні-вересні 2026 року вона становила 59,4% у Львові, 57,7% у Буковелі, 39,6% у Києві та 35,7% в Одесі.

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