Отель в Буковеле. Фото: УНИАН

Стоимость проживания в отелях растет, а средний тариф за одну ночь уже составляет 3 675 грн. Наибольшее подорожание зафиксировали в Киеве и Буковеле. В то же время на популярных туристических направлениях цены существенно различаются, в том числе и на отдых в Буковеле.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные HotelMatrix.

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Как изменились цены на отели в Украине

По данным HotelMatrix за январь-сентябрь 2026 года, средний тариф на гостиничный номер в Украине вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 3 675 грн за ночь.

Наибольшее подорожание зафиксировали в двух направлениях:

Киев — на 20,4%;

Буковель — на 21,8%.

В других популярных туристических городах рост был более умеренным. В частности, во Львове средний тариф увеличился на 8,1%, а в Одессе — на 14,1%.

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Таким образом, проживание в отелях дорожает в разных частях страны, хотя темпы роста зависят от конкретного туристического направления.

Сколько стоит ночь в отелях разных городов

Самые высокие тарифы среди четырех исследуемых направлений зафиксировали в Буковеле. За одну ночь там в среднем нужно заплатить 8 540 грн.

Для сравнения, средние тарифы за январь-сентябрь 2026 года составили:

Буковель — 8 540 грн;

Львов — 3 490 грн;

Одесса — 3 406 грн;

Киев — 3 020 грн.

Проживание в Буковеле обходится почти втрое дороже, чем в столице. Разница между самым дорогим и самым дешевым направлениями составляет 5 520 грн за одну ночь.

В то же время Киев продемонстрировал наибольший годовой рост среднего тарифа после Буковеля. Это означает, что дороже становятся не только курортные отели, но и проживание в крупных городах.

Почему дорожает проживание в отелях

На стоимость номеров влияют спрос, сезонность, расположение отеля и расходы на его содержание. В частности, гостиничный бизнес вынужден учитывать расходы на электроэнергию, оплату труда, техническое обслуживание, безопасность и обеспечение автономной работы.

По словам исполнительного директора Ассоциации отелей и курортов Украины Антонины Рябих, повышение тарифов не означает такого же роста прибыльности отелей. Часть дополнительных поступлений идет на покрытие операционных расходов.

Также важным показателем остается загруженность номерного фонда. По данным HotelMatrix, в январе-сентябре 2026 года она составляла 59,4% во Львове, 57,7% в Буковеле, 39,6% в Киеве и 35,7% в Одессе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проживание на Драгобрате на Новый год. За три ночи для двух взрослых туристам придется заплатить от 13 800 до 30 000 грн. На итоговую стоимость влияют тип номера, питание и дополнительные удобства.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы апартаментов в Буковеле не всегда могут свободно пользоваться своей недвижимостью. В отдельных комплексах проживание собственников ограничивается 14 или 30 днями в году. Такие условия зависят от модели управления объектом и положений договора.