Купольний будинок в Карпатах. Фото: Booking.com

У грудні в Карпатах можна оселитися не лише в готельному номері чи дерев'яному котеджі. Туристам пропонують купольні будинки з панорамними вікнами, просторі намети з власною ванною кімнатою та глемпінги серед гір. Вартість такого відпочинку залежить від розташування, площі помешкання та зручностей.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Booking.com.

Реклама

"Хатинка на полонині" — Кривопілля

У селі Кривопілля Верховинського району Івано-Франківської області облаштований комплекс із двома окремими глемпінгами та двоповерховим будинком для більшої компанії. Намет площею 30 кв. м розрахований на двох дорослих. Усередині є два широкі двоспальні ліжка, зона відпочинку, кондиціонер, чайник та обідня зона.

У кожному глемпінгу передбачена окрема ванна кімната з душем, бойлером для гарячої води, рушниками, постільною білизною, халатами, капцями та феном. Також є мінікухня для приготування напоїв і тераса. Для обігріву приміщення можна використовувати кондиціонер.

Купольний будинок в Яблуниці Фото: Booking.com

На території облаштовані сад, спільна кухня, місце для пікніка та зона барбекю. Для відпочинку доступні сезонний відкритий басейн і гарячий чан. Також є приватна парковка. Окремий двоповерховий будинок розрахований на 6–8 осіб.

Читайте також:

У вартість проживання може входити континентальний сніданок. За окремими умовами доступні додаткові послуги, зокрема трансфер і прокат велосипедів.

Вартість двомісного намету в наданій пропозиції становила 32 000 грн за три ночі, ще 90 грн — податки та збори.

Глемпінг із власною кухнею у Ворохті

У Ворохті туристам пропонують намети, обладнані як повноцінні номери. Менший варіант має площу 28 кв. м і розрахований на двох дорослих. Усередині є двоспальне та односпальне ліжка, власна кухня, окрема ванна кімната й кондиціонер.

Глемпінг із власною кухнею Фото: Booking.com

Для більшої компанії передбачений намет площею 36 кв. м із двома широкими двоспальними ліжками. У ньому також є кухня, ванна кімната та тераса. З помешкань відкривається вид на гори, сад і місто, а сніданок включений у вартість.

Під час перевірки пропозицій на Booking.com для меншого намету відображалася ціна 6 500 грн за ніч, для більшого — 7 650 грн. Це тариф із наданої пропозиції на листопад, тому його не можна вважати підтвердженою ціною на весь грудень. Вартість зимового проживання потрібно перевіряти за конкретною датою.

Етнокуполи в Ільцях

Ще один формат відпочинку — купольні будинки в селі Ільці неподалік Верховини. Тут облаштовано п'ять етнокуполів, кожен із яких має інтер'єр із деталями гуцульських ремесел. Помешкання розраховані на двох дорослих і двох дітей.

Купол в гуцульському стилі. Фото: Booking.com

У куполах є панорамні вікна, власна тераса, кухня, ванна кімната та піч-камін. Сніданки для двох включені у вартість, а для самостійного приготування їжі облаштована зона барбекю. На території також є гарячий чан і холодна купіль, якими можна скористатися за додаткову плату.

На офіційному сайті комплексу вказана вартість від 4 500 грн за ніч. Водночас остаточний тариф залежить від обраного купола та дати проживання. Відкритий басейн працює сезонно — з травня до жовтня, тому в грудні розраховувати на нього не варто.

Панорамний купол у Дземброні

У Дземброні туристам пропонують проживання в панорамному куполі на висоті близько 1 200 метрів над рівнем моря. Звідти відкривається вид на Чорногірський хребет і гору Піп Іван. Усередині облаштовані спальне місце, повноцінна кухня та зона для відпочинку.

Панорамний купол у Дземброні. Фото: Booking.com

Серед додаткових зручностей — камін і гарячий чан під відкритим небом. Гостям також пропонують замовити сніданки, а для поїздок гірськими дорогами доступні екскурсії на багі. На Booking.com помешкання представлене як глемпінг із терасою, мінікухнею, власною ванною кімнатою та видом на гори.

На кінець грудня, зокрема на період новорічних свят, вільних місць у розглянутих варіантах проживання вже немає. Тому тим, хто планує відпочинок у незвичному житлі в Карпатах на Новий рік, варто враховувати обмежену доступність помешкань.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки коштує проживання на Драгобраті під час новорічних свят. За три ночі для двох дорослих ціни на житло стартують від 13 800 гривень. На вартість впливають тип помешкання, площа номера та наявність харчування.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує житло в Буковелі для компанії на новорічні свята. За три ночі проживання доведеться заплатити від 30 до 62 тисяч гривень залежно від обраного варіанта. На підсумкову суму впливають кількість місць, умови проживання та додаткові зручності.