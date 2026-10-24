Будинки в засніженому Буковелі. Фото: УНІАН

Купівля нерухомості в Буковелі не завжди означає, що власник зможе приїжджати туди й жити скільки захоче. В окремих інвестиційних апарт-готелях особисте проживання обмежують 14 або 30 днями на рік, а в певні періоди користуватися апартаментами не дозволяють. Усе залежить від правового статусу об'єкта, моделі управління та умов договору.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційні сайти апарт-готелів в Буковелі.

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Скільки днів на рік можна жити у власних апартаментах

На ринку курортної нерухомості є модель, за якої покупець інвестує в апартаменти, а їх здавання туристам передають керуючій компанії. Оператор займається бронюванням, заселенням гостей та обслуговуванням об'єкта. Натомість можливість власника самостійно користуватися нерухомістю може бути обмежена.

Наприклад, на офіційному сайті одного з апарт-готелів зазначено, що власник може самостійно користуватися апартаментами для тимчасового проживання протягом 14 днів на рік. При цьому передбачені періоди, коли особисте проживання не дозволяється, зокрема під час новорічних свят і в окремі святкові дати.

В іншому готельному комплексі власникам передбачили 30 днів безоплатного проживання на рік: 10 днів у високий туристичний сезон і 20 днів у низький.

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Такі умови не є загальними для всього Буковеля. Вони залежать від конкретного об'єкта та договору, який підписує покупець. Тому перед придбанням нерухомості важливо з'ясувати не лише її вартість, а й те, чи матиме власник можливість вільно користуватися нею для особистого відпочинку.

Чому власник не завжди може приїхати у будь-який час

В інвестиційній моделі апарт-готелю нерухомість використовують для отримання доходу від туристичної оренди. Керуюча компанія організовує бронювання та заселення гостей, а апартаменти працюють як частина готельного комплексу.

Якщо договором передбачено обмеження особистого проживання, власник має враховувати встановлену кількість днів та правила використання об'єкта. Наприклад, може діяти вимога попередньо погоджувати дати приїзду або заборона на особисте користування в періоди високого попиту.

У такій ситуації право власності саме по собі не дає повної відповіді на питання, коли та на яких умовах людина може проживати в апартаментах. Для цього потрібно вивчити документи на нерухомість і договір з оператором.

Чи законно обмежувати проживання у власній нерухомості

Для юридичної оцінки важливо розрізняти квартиру зі статусом житлового приміщення та апартаменти, які можуть використовуватися в готельній моделі. Назва об'єкта в рекламі не визначає його правового статусу.

Стаття 383 Цивільного кодексу України передбачає право власника житлового будинку або квартири використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів сім'ї та інших осіб. Водночас застосування цієї норми до конкретного об'єкта залежить від його юридичного статусу та обставин набуття й використання права власності.

Тому сам факт, що керуюча компанія встановлює ліміт особистого проживання в апартаментах, ще не дає підстав стверджувати про порушення закону. Для такого висновку потрібно аналізувати документи на об'єкт, зміст договору та правову модель його використання.

Що перевірити перед купівлею нерухомості в Буковелі

Перш ніж купувати апартаменти в курортному комплексі, варто з'ясувати, які права фактично отримує покупець і які зобов'язання бере на себе.

Зокрема, потрібно перевірити:

Правовий статус об'єкта. Чи є нерухомість житловою квартирою, чи йдеться про нежитлові апартаменти.

Умови управління. Чи потрібно обов'язково передавати об'єкт керуючій компанії та на який строк.

Правила особистого проживання. Скільки днів на рік власник може користуватися нерухомістю та чи є сезонні обмеження.

Порядок бронювання. Чи потрібно заздалегідь погоджувати дати приїзду та чи може компанія відмовити в обраний період.

Фінансові зобов'язання. Які платежі передбачені за управління, обслуговування та особисте користування апартаментами.

Умови припинення договору. Чи може власник відмовитися від послуг оператора та які наслідки це матиме.

Окремо слід перевірити, чи відповідають обіцянки продавця положенням договору. Саме підписані документи, а не загальні рекламні формулювання, визначають умови взаємодії власника з керуючою компанією.

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