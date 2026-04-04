Як кухня супермоделі Лари Стоун стала головним трендом інтер'єрів у 2026 році (фото)

Лара Стоун та її кухня. Фото: Reuters, lara_stone/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Кухня давно перестала бути просто зоною для приготування їжі, перетворившись на простір для емоційного розвантаження. У 2026 році ми остаточно відійшли від стерильного мінімалізму та кричущих акцентів на користь "тихої природи". Найкраще цей настрій вловила відома нідерландська супермодель Лара Стоун.

Її інтер’єр уже називають одним із найвпливовіших прикладів року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Який колір кухні в тренді у 2026 році

Центральною фігурою цього тренду став відтінок sage green (шавлієвий). Це м’який, складний колір, який адаптується під будь-яке освітлення і, на відміну від холодних сірих тонів, справді заспокоює.

Головний секрет успіху Лари — у відмові від пластику та глянцю на користь тактильності. Зелені фасади тут межують із масивом натурального дерева, що створює ефект цілісного, "лісового" простору.

"Зелені кухонні модулі чудово працюють із деревом, бо це природне поєднання, яке виглядає збалансовано", — зауважує Максим Саучанка з Belmax Remodeling.

За його словами, саме дерево "приземляє" колір, не даючи інтер'єру стати надто холодним чи плоским.

Кухня Лари Стоун. Фото: fthtsi/Instagram

Це відчуття підтверджують і західні фахівці. Редакторка Моллі Малсом впевнена, що така палітра — це гра в довгу, а не хвилинна мода.

"Зелений і дерево — одна з найбільш універсальних палітр. Вона однаково добре виглядає і в заміському будинку, і в сучасній квартирі", — наголошує вона.

Як правильно поєднати зелений і дерево

Для тих, хто планує повторити цей прийом, дизайнери радять уникати зайвої "стерильності". Не намагайтеся ідеально підігнати тон дерева до фасаду.

Навпаки, жива фактура з її недосконалостями додає дому характеру. Як пояснює Саучанка, популярність такого стилю — це наше підсвідоме бажання повернутися до витоків: листя, землі та деревних текстур.

У підсумку, кухня Лари Стоун задала не просто колірний тренд, а підхід до дизайну — спокійний, природний і гнучкий. Саме такі рішення, ймовірно, залишаться актуальними і після 2026 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році на зміну дорогому мармуру та капітальним перебудовам приходить чистий прагматизм. Тренд задає оновлена кухня Девіда Бекхема, де головним акцентом став лаконічний фартух із нержавійки. Це ідеальний приклад того, як одна функціональна деталь може освіжити весь простір без зайвого клопоту та грандіозного ремонту.

Також Новини.LIVE розповідали, що Сара Мішель Геллар разом із Фредді Принцом-молодшим показали інтер'єр своєї кухні, чим одразу привернули увагу професійних дизайнерів. Головною фішкою простору став ефект "невидимості", завдяки якому робоча зона практично розчиняється в оселі. Такий мінімалізм дозволяє приховати побутовий хаос і зробити акцент на чистоті ліній.