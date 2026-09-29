Вітальня Бібера за 25 мільйонів: Хейлі показала фото зіркового інтер’єру

Вітальня в кремових тонах. Фото: magnific.com

Джастін і Хейлі Бібер облаштували вітальню у своєму будинку в Beverly Park у стриманій кремовій гамі. У просторі поєднали світлі поверхні, натуральний камінь, м'які фактури та скульптурні меблі. Попри мінімалістичну палітру, кімната виглядає теплою та затишною.

Світлину з вітальні Хейлі Бібер показала в Instagram. На фото вона позує із сином Джеком Блюзом у зоні відпочинку, де центральне місце займає дизайнерський Dune Sofa П'єра Полена.

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Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Homes & Gardens.

Як виглядає вітальня Джастіна та Хейлі Бібер

Вітальня побудована на монохромній кремовій палітрі. Стіни мають ефект вапняної штукатурки, а підлога витримана у світлому відтінку, який перегукується з меблями. Завдяки цьому простір виглядає цілісним і спокійним.

Водночас інтер'єр не здається одноманітним. Дизайнери використали різні фактури та матеріали — м'яку оббивку, натуральний камінь і поверхні з вираженою текстурою. Великі вікна додають кімнаті природного світла.

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Центральне місце займає бежевий Dune Sofa французького дизайнера П'єра Полена. Диван має округлі, плавні форми та складається з окремих модулів, які формують велику зону для відпочинку.

Саме незвичайна форма меблів додає динаміки стриманому інтер'єру. При цьому диван не створює різкого контрасту з кімнатою, оскільки його колір відповідає загальній кремовій палітрі.

Хейлі Бібер показала вітальню із сином

Хейлі Бібер неодноразово показувала домашній простір у своїх соціальних мережах. На одній зі світлин вона сидить на Dune Sofa разом із сином Джеком Блюзом.

Фото дає змогу роздивитися головну зону вітальні без постановочного інтер'єрного знімання. На задньому плані видно світлі поверхні та меблі, які підтримують загальну мінімалістичну концепцію кімнати.

Сам диван Dune Sofa створили у 1970 році. Його автор — французький дизайнер П'єр Полен, а характерною особливістю моделі є м'які вигнуті форми та можливість компонувати окремі секції.

Які деталі доповнюють інтер'єр

Поруч із диваном розташований круглий столик із травертину. Натуральний камінь додає фактури кімнаті та водночас залишається в межах спокійної кольорової гами.

Ще одна деталь — кремове крісло з фактурною оббивкою. Воно підтримує загальну концепцію інтер'єру та додає м'якості простору.

У такій вітальні акцент зроблений не на великій кількості декоративних предметів. Основний ефект створюють форма меблів, натуральні матеріали, освітлення та поєднання різних фактур.

Скільки коштує будинок Бібера

Маєток Джастіна та Хейлі Бібер розташований у Beverly Park у Лос-Анджелесі. Пара придбала будинок у 2020 році за 25,8 мільйона доларів.

Площа резиденції становить близько 1 035 квадратних метрів. У будинку сім спалень і десять ванних кімнат, а сама ділянка займає близько 2,5 акра.

На території маєтку є басейн і тенісний корт. Будинок також має просторі житлові зони та великі скляні двері, які з'єднують внутрішній простір із територією навколо.

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