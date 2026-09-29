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Главная Рынок недвижимости Гостиная Бибера за 25 миллионов: Хейли показала интерьер дома

Гостиная Бибера за 25 миллионов: Хейли показала интерьер дома

Ua ru
29 сентября 2026 15:10
Гостиная Бибера за 25 миллионов: Хейли показала фото звездного интерьера
Гостиная в кремовых тонах. Фото: magnific.com

Джастин и Хейли Бибер оформили гостиную в своем доме в Беверли-Парке в сдержанной кремовой гамме. В интерьере сочетаются светлые поверхности, натуральный камень, мягкие фактуры и скульптурная мебель. Несмотря на минималистичную палитру, комната выглядит теплой и уютной.

Фотографию из гостиной Хейли Бибер опубликовала в Instagram. На снимке она позирует с сыном Джеком Блюзом в зоне отдыха, где центральное место занимает дизайнерский диван Dune Sofa от Пьера Полена.

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Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Homes & Gardens.

Как выглядит гостиная Джастина и Хейли Бибер

Гостиная выполнена в монохромной кремовой палитре. Стены имеют эффект известковой штукатурки, а пол выполнен в светлом оттенке, который перекликается с мебелью. Благодаря этому пространство выглядит целостным и спокойным.

В то же время интерьер не кажется однообразным. Дизайнеры использовали различные фактуры и материалы — мягкую обивку, натуральный камень и поверхности с выраженной текстурой. Большие окна наполняют комнату естественным светом.

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Центральное место занимает бежевый диван Dune Sofa французского дизайнера Пьера Полена. Диван имеет округлые, плавные формы и состоит из отдельных модулей, которые образуют большую зону для отдыха.

Именно необычная форма мебели придает динамики сдержанному интерьеру. При этом диван не создает резкого контраста с комнатой, поскольку его цвет соответствует общей кремовой палитре.

Хейли Бибер показала гостиную с сыном

Хейли Бибер неоднократно показывала свой дом в социальных сетях. На одной из фотографий она сидит на диване Dune Sofa вместе с сыном Джеком Блюзом.

Фото позволяет рассмотреть основную зону гостиной без постановочной интерьерной съемки. На заднем плане видны светлые поверхности и мебель, которые поддерживают общую минималистичную концепцию комнаты.

Сам диван Dune Sofa был создан в 1970 году. Его автор — французский дизайнер Пьер Полен, а характерной особенностью модели являются мягкие изогнутые формы и возможность компоновать отдельные секции.

Какие детали дополняют интерьер

Рядом с диваном стоит круглый столик из травертина. Натуральный камень придает комнате текстуру и при этом остается в рамках спокойной цветовой гаммы.

Еще одна деталь — кремовое кресло с фактурной обивкой. Оно поддерживает общую концепцию интерьера и придает пространству мягкость.

В такой гостиной акцент сделан не на большом количестве декоративных предметов. Основной эффект создают форма мебели, натуральные материалы, освещение и сочетание различных фактур.

Сколько стоит дом Бибера

Поместье Джастина и Хейли Бибер расположено в Beverly Park в Лос-Анджелесе. Пара приобрела дом в 2020 году за 25,8 миллиона долларов.

Площадь резиденции составляет около 1 035 квадратных метров. В доме семь спален и десять ванных комнат, а сам участок занимает около 2,5 акров.

На территории поместья есть бассейн и теннисный корт. Дом также имеет просторные жилые зоны и большие стеклянные двери, которые соединяют внутреннее пространство с окружающей территорией.

Ранее Новини.LIVE писали о том, где в Украине дороже всего арендовать жилье. Стоимость аренды зависит от города, района, площади и состояния жилья. На цену также влияют спрос и количество доступных предложений.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему продать квартиру с долгами в Украине станет сложнее. При оформлении сделок с недвижимостью важно учитывать не только состояние жилья и его цену, но и юридическую историю объекта. Наличие долгов может повлиять на возможность беспрепятственного проведения сделки.

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Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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