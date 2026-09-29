Гостиная Бибера за 25 миллионов: Хейли показала фото звездного интерьера

Гостиная Бибера за 25 миллионов: Хейли показала интерьер дома
Джастин и Хейли Бибер оформили гостиную в своем доме в Беверли-Парке в сдержанной кремовой гамме. В интерьере сочетаются светлые поверхности, натуральный камень, мягкие фактуры и скульптурная мебель. Несмотря на минималистичную палитру, комната выглядит теплой и уютной.
Фотографию из гостиной Хейли Бибер опубликовала в Instagram. На снимке она позирует с сыном Джеком Блюзом в зоне отдыха, где центральное место занимает дизайнерский диван Dune Sofa от Пьера Полена.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Homes & Gardens.
Как выглядит гостиная Джастина и Хейли Бибер
Гостиная выполнена в монохромной кремовой палитре. Стены имеют эффект известковой штукатурки, а пол выполнен в светлом оттенке, который перекликается с мебелью. Благодаря этому пространство выглядит целостным и спокойным.
В то же время интерьер не кажется однообразным. Дизайнеры использовали различные фактуры и материалы — мягкую обивку, натуральный камень и поверхности с выраженной текстурой. Большие окна наполняют комнату естественным светом.
Центральное место занимает бежевый диван Dune Sofa французского дизайнера Пьера Полена. Диван имеет округлые, плавные формы и состоит из отдельных модулей, которые образуют большую зону для отдыха.
Именно необычная форма мебели придает динамики сдержанному интерьеру. При этом диван не создает резкого контраста с комнатой, поскольку его цвет соответствует общей кремовой палитре.
Хейли Бибер показала гостиную с сыном
Хейли Бибер неоднократно показывала свой дом в социальных сетях. На одной из фотографий она сидит на диване Dune Sofa вместе с сыном Джеком Блюзом.
Фото позволяет рассмотреть основную зону гостиной без постановочной интерьерной съемки. На заднем плане видны светлые поверхности и мебель, которые поддерживают общую минималистичную концепцию комнаты.
Сам диван Dune Sofa был создан в 1970 году. Его автор — французский дизайнер Пьер Полен, а характерной особенностью модели являются мягкие изогнутые формы и возможность компоновать отдельные секции.
Какие детали дополняют интерьер
Рядом с диваном стоит круглый столик из травертина. Натуральный камень придает комнате текстуру и при этом остается в рамках спокойной цветовой гаммы.
Еще одна деталь — кремовое кресло с фактурной обивкой. Оно поддерживает общую концепцию интерьера и придает пространству мягкость.
В такой гостиной акцент сделан не на большом количестве декоративных предметов. Основной эффект создают форма мебели, натуральные материалы, освещение и сочетание различных фактур.
Сколько стоит дом Бибера
Поместье Джастина и Хейли Бибер расположено в Beverly Park в Лос-Анджелесе. Пара приобрела дом в 2020 году за 25,8 миллиона долларов.
Площадь резиденции составляет около 1 035 квадратных метров. В доме семь спален и десять ванных комнат, а сам участок занимает около 2,5 акров.
На территории поместья есть бассейн и теннисный корт. Дом также имеет просторные жилые зоны и большие стеклянные двери, которые соединяют внутреннее пространство с окружающей территорией.
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