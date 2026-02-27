Відео
Майстер-клас з багатошарової розкоші — чим дивує кухня Кірстен Данст (фото)

Майстер-клас з багатошарової розкоші — чим дивує кухня Кірстен Данст (фото)

Дата публікації: 27 лютого 2026 20:12
Дизайн кухні акторки Кірстен Данст довів силу глибоких кольорів (фото)
Чим оригінальна кухня Кірстен Данст. Фото: Reuters

Забудьте про стерильні білі кухні, що нагадують операційні. Акторка Кірстен Данст разом із дизайнеркою Джейн Голлворт довела: справжній шик ховається у глибоких, майже драматичних відтінках. Їхній спільний проєкт — це мікс вишневих фасадів, густої коричневої плитки та холодного мармуру. 

Виглядає сміливо, але зовсім не "важко", розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Весь секрет — у грі світла та правильних акцентах.

Читайте також:

Дизайн темної кухні

Коли ви працюєте з насиченою палітрою, головне — не перетворити кімнату на похмуру коробку. Кріс Семан, президент компанії N-Hance, наголошує на важливості текстури.

"Рівень блиску відіграє ключову роль. Матове або напівматове покриття виглядає стриманіше і м’якше сприймає світло", — каже він.

Якщо переборщити з глянцем на темних поверхнях, колір стане занадто агресивним і "дешевим".

Майстер-клас з багатошарової розкоші — чим дивує кухня Кірстен Данст (фото) - фото 1
Кірстен Данст на кухні. Фото: tarahome.ds/Instagram

Магія натуральних матеріалів

Щоб бордовий не тиснув, його треба "приземлити" чимось природним. У будинку Данст цю роль виконують автентичні дерев'яні балки на стелі та латунна фурнітура, яка з часом покривається благородною патиною.

"Глибокі бордові тони стають по-справжньому розкішними, коли їх поєднують із теплом дерева та металу", — наголошує засновник KOM Construction Роберт Еппл.

Камінь, що має характер

Ще одна деталь, яка "тримає" цей інтер’єр — мармурові стільниці. Вони не просто функціональні, вони додають простору динаміки.

"Стільниця не може бути суцільно чорною. Потрібен камінь з активним малюнком, інакше простір стане пласким", — пояснює власник студії Mosaicenter Халіл Огуз.

Саме ці контрастні прожилки створюють відчуття руху, не даючи погляду "застрягнути" в одному кольорі.

 

Майстер-клас з багатошарової розкоші — чим дивує кухня Кірстен Данст (фото) - фото 2
Кухні Кірстен Данст. Фото: suzannetuckerhome/Instagram 

Як не "вкрасти" простір на темній кухні

Головний страх перед темною кухнею — візуальна тіснота. Але дизайнери знайшли вихід: вони залишили стелю світлою, обравши не холодний "лікарняний" білий, а м’який кремовий підтон. Це створює ефект високої стелі та додає повітря.

Кухня Кірстен Данст — це не просто черговий ремонт зірки. Це майстер-клас із того, як працювати з кольором поза часом. Такий інтер'єр не набридне за рік, бо він має глибину, яку хочеться розгадувати.

Як повідомлялось, затишок на кухні починається з правильного освітлення, і приклад Александри Даддаріо це чудово підтверджує. Замість типових точкових ламп по всій стелі, акторка зробила акцент на витончених підвісних світильниках над кухонним островом.

Також ми розповідали, що кухня Алека та Гіларії Болдвін доводить, що крутий інтер’єр можна створити й без масштабного перепланування. Попри тотальний білий колір, простір виглядає дуже затишним завдяки вдало підібраному декору, який пом’якшує стерильність обставини.

актори закордонні зірки Дизайн акторка кухня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
