Дизайн кухні акторки Кірстен Данст довів силу глибоких кольорів (фото)

Забудьте про стерильні білі кухні, що нагадують операційні. Акторка Кірстен Данст разом із дизайнеркою Джейн Голлворт довела: справжній шик ховається у глибоких, майже драматичних відтінках. Їхній спільний проєкт — це мікс вишневих фасадів, густої коричневої плитки та холодного мармуру.

Виглядає сміливо, але зовсім не "важко", розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Весь секрет — у грі світла та правильних акцентах.

Дизайн темної кухні

Коли ви працюєте з насиченою палітрою, головне — не перетворити кімнату на похмуру коробку. Кріс Семан, президент компанії N-Hance, наголошує на важливості текстури.

"Рівень блиску відіграє ключову роль. Матове або напівматове покриття виглядає стриманіше і м’якше сприймає світло", — каже він.

Якщо переборщити з глянцем на темних поверхнях, колір стане занадто агресивним і "дешевим".

Магія натуральних матеріалів

Щоб бордовий не тиснув, його треба "приземлити" чимось природним. У будинку Данст цю роль виконують автентичні дерев'яні балки на стелі та латунна фурнітура, яка з часом покривається благородною патиною.

"Глибокі бордові тони стають по-справжньому розкішними, коли їх поєднують із теплом дерева та металу", — наголошує засновник KOM Construction Роберт Еппл.

Камінь, що має характер

Ще одна деталь, яка "тримає" цей інтер’єр — мармурові стільниці. Вони не просто функціональні, вони додають простору динаміки.

"Стільниця не може бути суцільно чорною. Потрібен камінь з активним малюнком, інакше простір стане пласким", — пояснює власник студії Mosaicenter Халіл Огуз.

Саме ці контрастні прожилки створюють відчуття руху, не даючи погляду "застрягнути" в одному кольорі.

Як не "вкрасти" простір на темній кухні

Головний страх перед темною кухнею — візуальна тіснота. Але дизайнери знайшли вихід: вони залишили стелю світлою, обравши не холодний "лікарняний" білий, а м’який кремовий підтон. Це створює ефект високої стелі та додає повітря.

Кухня Кірстен Данст — це не просто черговий ремонт зірки. Це майстер-клас із того, як працювати з кольором поза часом. Такий інтер'єр не набридне за рік, бо він має глибину, яку хочеться розгадувати.

