Чоловік на городі біля приватного будинку. Фото: УНІАН

Купівля приватного будинку не завжди означає, що разом із ним новий власник отримує землю у власність. Якщо ділянка не приватизована, після угоди доведеться з'ясувати, кому вона належить і на яких умовах нею можна користуватися. Закон також встановлює строк для звернення щодо оформлення такої землі, який покупцям важливо не пропустити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на рієлтора Антона Антоненка.

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Чи можна купити будинок без приватизованої землі

Відсутність приватної власності на земельну ділянку під будинком сама по собі не означає, що нерухомість не можна продати. Проте перед укладенням договору потрібно з'ясувати правовий статус землі, її власника та наявність документів, які підтверджують право користування.

За статтею 120 Земельного кодексу України, якщо людина набуває право власності на житловий будинок, розташований на земельній ділянці, до неї переходять права на цю землю, які мав попередній власник. Тобто покупець може отримати право користування ділянкою на тих самих умовах, на яких нею користувався продавець.

Водночас це не означає, що земля автоматично стає приватною власністю нового господаря. Якщо ділянка належить громаді або державі, для оформлення права власності потрібно пройти відповідну процедуру.

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Окрему увагу покупцям варто звернути на частину 11 статті 120 Земельного кодексу. Якщо будинок розташований на землі державної або комунальної власності, яка не перебуває у користуванні, новий власник зобов'язаний протягом 30 днів після державної реєстрації права власності на нерухомість звернутися до відповідного органу із заявою про передачу ділянки у власність або користування.

Це важливий момент, адже після придбання нерухомості не варто відкладати питання оформлення землі на невизначений час.

Водночас закон передбачає захист для покупців, які не встигли звернутися у встановлений строк. Саме пропущення цих 30 днів не може бути підставою для відмови у передачі земельної ділянки новому власнику будинку.

Чи можна приватизувати землю під будинком під час війни

Воєнний стан не означає повної заборони на приватизацію всіх земельних ділянок. Загальне обмеження на безоплатну передачу державної та комунальної землі у приватну власність має винятки.

Зокрема, заборона не поширюється на передачу земельних ділянок у власність громадянам, які є власниками розташованих на них об'єктів нерухомості. Тобто людина, яка законно придбала будинок, може претендувати на оформлення землі під ним навіть під час воєнного стану.

Однак важливо враховувати цільове призначення ділянки та її правовий статус. Сам факт того, що біля будинку є город або присадибна територія, не означає, що всю цю землю можна автоматично приватизувати.

Скільки землі можна отримати у власність

Стаття 121 Земельного кодексу визначає граничні норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку. Їхній розмір залежить від типу населеного пункту:

у місті — до 10 соток;

у селищі — до 15 соток;

у селі — до 25 соток.

Ці норми стосуються саме ділянок для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Для інших видів використання землі закон передбачає окремі розміри.

Тому покупцям не варто орієнтуватися лише на площу території, якою фактично користувався попередній власник. Потрібно перевірити цільове призначення, документи та можливість оформлення конкретної ділянки.

Що перевірити перед купівлею будинку

Щоб після укладення угоди не зіткнутися з проблемами щодо землі, майбутньому власнику варто заздалегідь перевірити кілька моментів:

кому належить земельна ділянка — громаді, державі чи приватній особі;

чи має вона кадастровий номер;

чи оформлене право власності або користування;

яке цільове призначення зазначене у документах;

чи відповідають фактичні межі території даним земельного кадастру.

Особливо уважно слід перевіряти ситуації, коли продавець користується землею багато років, але не має документів, які підтверджують його права.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують земельні ділянки під будівництво приватного будинку в Україні. Ціни суттєво відрізняються залежно від регіону, тому за однакову площу покупцям доводиться платити різні суми. Перед придбанням землі варто порівняти пропозиції та оцінити майбутні витрати.

Також Новини.LIVE повідомляли, як українці можуть отримати земельну ділянку у спадщину або в подарунок без сплати податків. Пільга діє для близьких родичів першого та другого ступенів споріднення, тоді як в інших випадках передбачені податкові платежі. Сума залежить від вартості землі та податкового статусу учасників угоди.