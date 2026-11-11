Дівчинка поливає город на земельній ділянці. Фото: УНІАН

Отримати земельну ділянку у спадщину або подарунок можна без податкових витрат, але така пільга діє не для всіх. У 2026 році близькі родичі звільняються від сплати податку, тоді як в інших випадках доведеться віддати державі 10% або 23% вартості майна. Важливо також правильно визначити оцінку землі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Хто може отримати землю без податків у 2026 році

В Україні спадщина та подарунки від членів сім'ї першого і другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою. Це означає, що отримувачу не потрібно сплачувати ПДФО та військовий збір.

До першого ступеня споріднення належать:

батьки;

чоловік або дружина;

діти, зокрема усиновлені.

До другого ступеня споріднення належать:

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рідні брати та сестри;

бабусі й дідусі;

онуки.

Таким чином, якщо людина отримує земельну ділянку від когось із цих родичів, податок на дохід не нараховується. Водночас для застосування пільги важливо враховувати податкове резидентство сторін.

Скільки доведеться заплатити за землю від інших осіб

Якщо земельну ділянку дарує або залишає у спадщину далекий родич, друг чи знайомий, для отримувача-резидента України діє ставка 5% податку на доходи фізичних осіб. Додатково потрібно сплатити 5% військового збору.

Загальне податкове навантаження становить 10% вартості земельної ділянки.

Якщо ж у спадкуванні або даруванні бере участь податковий нерезидент України, застосовується інша ставка. У такому випадку ПДФО становить 18%, а військовий збір — 5%. Разом це 23% вартості отриманого майна.

Наприклад, якщо експертна оцінка земельної ділянки становить 500 000 грн, отримувач-резидент, який не належить до близьких родичів дарувальника чи спадкодавця, має сплатити:

25 000 грн — ПДФО;

25 000 грн — військовий збір.

Загальна сума податків становитиме 50 000 грн.

Якщо застосовується ставка 23%, за тієї самої вартості ділянки податкові платежі складуть 115 000 грн.

Яку оцінку землі потрібно провести перед оформленням

Під час оформлення спадщини або договору дарування важливо не переплутати нормативну та експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Нормативна грошова оцінка використовується, зокрема, для розрахунку земельного податку, орендної плати за державні та комунальні землі, а також державного мита в окремих випадках спадкування, дарування та міни.

Для визначення бази оподаткування ПДФО під час отримання землі у спадщину або подарунок застосовується саме експертна грошова оцінка. Вона визначає вартість конкретної земельної ділянки та прав на неї.

Тому перед оформленням майна варто подбати про відповідний експертний висновок. Саме він допоможе визначити суму, з якої розраховуватимуть податок, якщо отримання землі підлягає оподаткуванню.

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