Дехто з власників квартир мають сплатити більший податок на нерухомість

Гривні на столі.

Здавалося б, податок на нерухомість — справа звична, але у 2026 році багатьом прийдуть цифри в платіжках, які можуть неприємно здивувати. Податкова вже автоматично підтягує дані, тож варто заздалегідь розібратися, за що саме ми доплачуємо і як не отримати штраф.

Платниками є всі власники житлової та нежитлової нерухомості — як фізичні, так і юридичні особи, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Навіть якщо ви живете за кордоном, але квартира в Україні — платити все одно треба. Обов’язок виникає просто за фактом того, що ви власник.

Яка площа оподатковується у 2026 році

Податок нараховується не на всю площу, а лише на "зайві" метри:

для квартир — понад 60 кв. м;

для будинків — понад 120 кв. м;

при наявності різних типів житла — понад 180 кв. м.

Саме перевищення цих норм і формує суму, яка у 2026 році для деяких власників стане більшою.

Чому податок на нерухомість може зрости

Навіть якщо ви нічого не купували і площа не змінилася, податок може підрости. Головна причина — він прив’язаний до мінімальної зарплати. У 2026 році мінімалка зросла до 8 647 грн порівняно з 8 000 грн у минулому році.

Плюс, якщо ви змінили частку власності або переоформили майно, система може перерахувати все по-новому.

Як платять податок співвласники житла

Якщо нерухомість має кількох власників, порядок залежить від форми власності:

при частковій — кожен платить за свою частку;

при спільній без поділу — один із власників за домовленістю;

при поділеній — кожен окремо за свою частину.

Де перевірити податок на нерухомість

Податкова служба самостійно надсилає повідомлення-рішення. Перевірити нарахування можна в електронному кабінеті платника або у застосунку "Моя податкова".

Якщо повідомлення проігнорувати, нараховуються штрафи.

Як правильно поділити житло між співвласниками

Розібратися з правами на нерухомість буває непросто, адже закон чітко розмежовує спільну часткову та сумісну власність, наголосив юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE.

Головна відмінність тут у конкретиці: якщо в першому варіанті частки вже розписані як 1/2 чи 1/3, то в другому вони залишаються розмитими до моменту офіційного розподілу.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — пояснює нюанси фахівець.

Щоб не доводити справу до конфлікту, власникам варто укласти нотаріальний договір і мирно зафіксувати статус об’єкта. Це значно швидше, ніж роками оббивати пороги кабінетів, проте за відсутності згоди вихід залишається лише один.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку", — зазначає Козляк.

Хоча суд і дозволяє встановити порядок користування майном або призначити компенсації, цей шлях забирає надто багато ресурсів і нервів.

Як повідомлялось, продаж успадкованої землі часто обростає міфами щодо податків, хоча насправді платити їх потрібно далеко не завжди. Фінансові зобов'язання виникають лише за певних умов, як-от перевищення лімітів площі або проведення кількох угод протягом року.

Також ми розповідали, що чимало хто вважає дарування нерухомості простою формальністю, проте справжнім сюрпризом зазвичай стають податкові зобов'язання. Оскільки держава прискіпливо контролює рух майна, відсутність близьких родинних зв’язків між сторонами може обернутися значними фінансовими витратами.